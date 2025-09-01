Понеділок, 1 Вересня, 2025
Луганський військовий ліцей відзначив День знань: першокурсники отримали свої перші погони

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганський військовий ліцей відзначив День знань: першокурсники отримали свої перші погони

У День знань, 1 вересня, заступниця голови Луганської обласної військової адміністрації Катерина Бензгинська завітала до Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Про цей візит повідомила пресслужба ОВА.

Разом із начальником ліцею, бригадним генералом Валерієм Ємбаковим, вона взяла участь в урочистому шикуванні ліцеїстів та у церемонії вручення перших погонів першокурсникам.

✅ Цього року до лав закладу вступили 69 юнаків і дівчат — 35 хлопців та 34 дівчини, які пройшли суворий відбір.

📢 «У найскладніші для нашої держави часи, коли найкращі сини й доньки України віддають життя за її Незалежність, ви маєте мужність стати на шлях військової служби. За свою багаторічну історію ліцей вже випустив понад 3 500 Захисників та Захисниць нашої країни. Сьогодні вони – еліта українських Збройних Сил! Сподіваюсь, що свою кар’єру ви будете будували вже в мирній Україні. Дякую вашим батькам за те, що виховували справжніх патріотів нашої держави», – зазначила у вітальному слові Катерина Безгинська.

Привітав новачків і керівник закладу.

📢 «Гарантом нашого життя й майбутнього українців – є Збройні Сили. Ви отримали перші армійські погони – вони запорука того, що ви станете військовослужбовцями, а колись – може й генералами ЗСУ. Я точно знаю, що вже сьогодні рашисти вас бояться!» – сказав Валерій Ємбаков.

До ліцеїстів звернулася й мама першокурсника, Захисниця України Олена Кохан. Її слова стали прикладом поєднання батьківської турботи та військової витримки, які особливо важливі в умовах війни.

Варто зазначити, що цього року в ліцеї вирішили відмовитися від традиційних квітів. Керівництво започаткувало акцію «Донати замість квітів!», тож учителі отримували від вихованців і їхніх батьків не букети, а щирі слова вдячності та підтримку для армії.

Окремо було представлено результати оновлення матеріально-технічної бази. Валерій Ємбаков показав гостям відремонтовані приміщення гуртожитку для учнів перших і других курсів. Він також продемонстрував укриття, яке можна використовувати як для навчання під час повітряних тривог, так і для безпечного відпочинку дітей.

☝️ Нагадаємо, що Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою є унікальним закладом Луганщини. Це єдина освітня установа регіону з військовим профілем навчання та виховання, а також єдиний заклад середньої освіти, який працює у форматі очного навчання. Восени 2022 року, після вимушеної перерви, ліцей відновив роботу у місті Березань Київської області.

За 32 роки існування навчального закладу відбулося 28 випусків. За цей час він підготував тисячі майбутніх офіцерів, значна частина яких нині служить у Збройних силах України та бере участь у боротьбі проти російської агресії.

👉 Також раніше було повідомлено, що очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко звернувся до українців із нагоди Дня знань.

