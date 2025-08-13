Луганський центр народної творчості зміцнює культурні зв’язки з Литвою

Луганський обласний центр народної творчості після вимушеної релокації у 2022 році знайшов підтримку та новий культурний дім у Запорізькому обласному методичному центрі культури і мистецтв. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в середу, 13 серпня.

Заклад відвідали заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська та почесний консул Литовської Республіки в Луганській області Робертас Габулас. Під час зустрічі обговорили результати роботи та нові ініціативи, спрямовані на збереження культурної спадщини й розвиток народної творчості.

Катерина Безгинська наголосила на важливості міжрегіонального партнерства:

📢 «Це важливо і для Луганщини, і для прифронтового Запоріжжя. Ми продовжуємо творити, зберігати культурну спадщину та підтримувати одне одного».

Вона висловила сподівання, що взаємодія між двома центрами стане не лише професійною співпрацею, а й справжнім культурним мостом дружби між майстрами та громадами.

Серед конкретних планів – проведення спільної виставки майстрів декоративно-прикладного мистецтва Запорізької та Луганської областей. Захід планують організувати у Почесному консульстві Литовської Республіки у Києві, що стане важливою подією для популяризації української культури.

Під час зустрічі сторони також визначили напрями роботи у сфері збереження й популяризації національних традицій. Було приділено особливу увагу підтримці майстрів народного мистецтва та розвитку проєктів, спрямованих на дослідження нематеріальної культурної спадщини.

ℹ️ Нематеріальна спадщина включає традиції, обряди та елементи фольклору, які не мають матеріальної форми, але є надзвичайно важливими для збереження ідентичності.

📌 Одним із прикладів – є традиція Святого вечора, яку святкують у всіх регіонах України, а також у Литві та Польщі. Хоча вона має національні та регіональні відмінності, головна ідея залишається незмінною — об’єднання родин у переддень Різдва.

Литовські колеги під час перемовин запропонували зробити наступний крок — внести «Традицію Святого вечора в Литві, Польщі та Україні» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Ця ініціатива може стати значним поштовхом для міжнародного визнання та збереження спільних культурних цінностей.

✅ Робота Луганського обласного центру народної творчості в умовах релокації демонструє, що навіть у часи війни культура залишається потужним інструментом єднання та відновлення.

☝️ Також нагадаємо, що на підконтрольних Україні територіях знову запрацювали заклади культури Новоайдарської селищної та Щастинської міської територіальних громад. До їхнього складу входять три клуби, музей, школа мистецтв і Палац культури.