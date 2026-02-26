Луганщина зберегла освіту в релокації: підсумки року і нові пріоритети

26 лютого відбулося засідання колегії Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації. Головними темами обговорення стали адаптація освітньої системи до умов воєнного часу, забезпечення безперервності навчального процесу та зміцнення інтелектуального потенціалу регіону.

Учасники підбили підсумки роботи за 2025 рік і визначили ключові завдання на поточний рік.

Засідання провела заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська. Вона наголосила, що попри релокацію вдалося зберегти фундамент освітньої системи — педагогічні колективи та учнів.

«Навіть в умовах релокації ми зберегли основу нашої освіти – педколективи та дітей. Школи Луганщини сьогодні об’єднують понад 16 тисяч осіб. Це той людський капітал, який після деокупації стане головним ресурсом для соціального, культурного та економічного відродження Луганщини», – зазначила вона.

Нині для забезпечення права дітей на освіту впроваджено різні формати дистанційного навчання. Повну типову програму опановують 13 986 учнів, ще 1 841 дитина навчається за скороченою програмою українознавчого компонента. Індивідуальними формами охоплено 700 учнів.

Особлива увага приділяється інклюзивній освіті. У 142 спеціалізованих класах здобувають освіту 212 дітей з особливими освітніми потребами.

Підсумки 2024/2025 навчального року засвідчили високий рівень підготовки учнів області. За середнім балом національного мультипредметного тесту Луганщина посіла 11-те місце в загальноукраїнському рейтингу. Троє випускників отримали максимальні 200 балів одразу з чотирьох предметів.

Найкращим закладом за результатами тестування став Чмирівський ліцей. До п’ятірки лідерів також увійшли Кремінські ліцеї № 2 та № 5, Лисичанський ліцей № 17 і Попаснянський ліцей № 1 імені Віктора Шуліка.

Окремо відзначили 75-річчя олімпіадного руху області. Етап олімпіад 2025–2026 навчального року став рекордним за останні п’ять років: участь у ньому взяли 385 школярів, із яких 189 стали призерами. Найбільшу кількість переможців — 56 — підготувала Лисичанська громада. Учень Лисичанського ліцею № 8 Матвій Крамаренко продемонстрував найкращий результат за останні 25 років, ставши призером шести обласних олімпіад.

Серед стратегічних пріоритетів на 2026 рік визначено реалізацію проєкту «Луганщина – форпост дистанційної освіти», ініційованого очільником області Олексієм Харченком. Проєкт передбачає створення високотехнологічної цифрової системи, яка забезпечить якісну освіту та сприятиме збереженню української ідентичності в умовах евакуації.