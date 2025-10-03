Луганська ОВА розглянула заявки військових: відхилено запити із завищеними цінами комерційних пропозицій

Робоча група «Прозорість та підзвітність» у Луганській області розглянула чотири пакети документів від військових підрозділів. Запити стосувалися закупівель техніки та обладнання для потреб армії. Загальна вартість поданих заявок становила майже 30,5 млн грн. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

До розгляду були подані документи від кількох військових частин👇.

Військова частина спеціального призначення А4219;

12-та бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького;

Навчально-тренувальний центр військ зв’язку Збройних сил України;

59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

🪖 У заявках йшлося про потребу в закупівлі безпілотних літальних апаратів, сучасних засобів зв’язку, спеціальної техніки та іншого обладнання, необхідного для виконання завдань на фронті.

✅ Після заслуховування результатів порівняльного аналізу ринкових цін та комерційних пропозицій від виробників і постачальників техніки, робоча група ухвалила рішення підтримати не всі заявки. У повному обсязі було схвалено лише запит від військової частини спеціального призначення А4219. Подані документи відповідали вимогам і не містили завищених цін.

❌ Водночас пакет документів від Навчально-тренувального центру військ зв’язку ЗСУ було відхилено.

📈 Причиною стали виявлені завищення у наданих комерційних пропозиціях. Ще два пакети документів — від 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка — робоча група скоригувала. Було зменшено загальну суму субвенції на майже 260 тис. грн.

📊 За підсумками засідання було прийнято рішення рекомендувати для розгляду на Раді оборони області виділення з бюджету регіону субвенції у сумі 24,116 млн грн.

Таким чином, із майже 30,5 млн грн, на які військові частини подавали заявки, погоджено лише частину фінансування. Це рішення пояснили необхідністю раціонального використання бюджетних коштів і дотримання ринкових цін на закупівлі.

