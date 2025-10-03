Субота, 4 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганська ОВА розглянула заявки військових: відхилено запити із завищеними цінами комерційних пропозицій

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганська ОВА розглянула заявки військових: відхилено запити із завищеними цінами комерційних пропозицій

Робоча група «Прозорість та підзвітність» у Луганській області розглянула чотири пакети документів від військових підрозділів. Запити стосувалися закупівель техніки та обладнання для потреб армії. Загальна вартість поданих заявок становила майже 30,5 млн грн. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

До розгляду були подані документи від кількох військових частин👇.
  • Військова частина спеціального призначення А4219;
  • 12-та бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького;
  • Навчально-тренувальний центр військ зв’язку Збройних сил України;
  • 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

🪖 У заявках йшлося про потребу в закупівлі безпілотних літальних апаратів, сучасних засобів зв’язку, спеціальної техніки та іншого обладнання, необхідного для виконання завдань на фронті.

✅ Після заслуховування результатів порівняльного аналізу ринкових цін та комерційних пропозицій від виробників і постачальників техніки, робоча група ухвалила рішення підтримати не всі заявки. У повному обсязі було схвалено лише запит від військової частини спеціального призначення А4219. Подані документи відповідали вимогам і не містили завищених цін.

❌ Водночас пакет документів від Навчально-тренувального центру військ зв’язку ЗСУ було відхилено.

📈 Причиною стали виявлені завищення у наданих комерційних пропозиціях. Ще два пакети документів — від 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка — робоча група скоригувала. Було зменшено загальну суму субвенції на майже 260 тис. грн.

📊 За підсумками засідання було прийнято рішення рекомендувати для розгляду на Раді оборони області виділення з бюджету регіону субвенції у сумі 24,116 млн грн.

Таким чином, із майже 30,5 млн грн, на які військові частини подавали заявки, погоджено лише частину фінансування. Це рішення пояснили необхідністю раціонального використання бюджетних коштів і дотримання ринкових цін на закупівлі.

☝️ Також нагадаємо, що раніше робоча група «Прозорість та підзвітність» у Луганській області розглянула документи, подані шістьма військовими підрозділами, які тримають оборону на східному напрямку.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Старобільська громада спрямувала 570 тисяч гривень на підтримку військових і їхніх дітей

ЛУГАНЩИНА

Ізраїль пообіцяв Катару більше його не бомбардувати

ПОЛІТИКА

FPV-дрон ЗСУ знищив російський вертоліт Мі-8

ВАЖЛИВО

Цілеспрямований удар рф по Славутичу спричинив тригодинний блекаут на Чорнобильській АЕС – Зеленський

ПОДІЇ

Трамп назвав медведєва тупим і пригрозив росії

ВАЖЛИВО

Генштаб підтвердив удар ЗСУ по російському оборонному підприємству

ВАЖЛИВО

G7 посилює санкції проти росії та покупців її нафти

ВАЖЛИВО

Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів

ПОДІЇ

Навроцький пропонує кримінальну відповідальність за згадки ОУН-УПА

ПОЛІТИКА

Луганщина розвиватиме співпрацю зі Словенією у сфері соціальних ініціатив

ЛУГАНЩИНА

У Лукашенка помітили маленький «орєшнік» путіна

ПОДІЇ

Туреччина не відмовиться від імпорту російського газу

ПОЛІТИКА

Завершення підтримки Windows 10 перенесено на ще рік

ТЕХНОЛОГІЇ

ССО знищили РЛС комплексу С-400 у Криму

ВІЙНА

путін на росії оголосив черговий призов тисяч росін до армії

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"