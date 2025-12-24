Лідери Казахстану та Узбекистану отримають запрошення на G20 від Трампа

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір запросити лідерів Казахстану та Узбекистану на саміт Великої двадцятки (G20), який Сполучені Штати прийматимуть наступного року. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, напередодні він провів «дві чудові телефонні розмови» з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим і президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим. Під час цих контактів сторони обговорили питання міжнародної безпеки, зокрема важливість досягнення миру в поточних конфліктах, а також перспективи розширення торгівлі та співпраці між державами.

📢 «Відносини з обома країнами просто чудові. Наступного року Сполучені Штати прийматимуть саміт G20. Ми запросимо обох лідерів узяти участь у цьому дуже важливому заході, який відбудеться в Маямі!» — написав Трамп.+

Заява пролунала на тлі активних дипломатичних контактів нової американської адміністрації. Раніше Трамп уже запевняв, що обговорення щодо припинення війни росії проти України нині «просуваються», не розкриваючи деталей можливих форматів переговорів.

☝️ Окремо президент США останнім часом активно коментує й питання оборонної політики. Напередодні він заявив про плани створення так званого «Золотого флоту» Військово-морських сил США. Він, за його словами, буде «у сто разів потужнішим» за нинішні можливості флоту.