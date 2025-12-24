Середа, 24 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Лідери Казахстану та Узбекистану отримають запрошення на G20 від Трампа

Денис Молотов
Лідери Казахстану та Узбекистану отримають запрошення на G20 від Трампа
Фото: 47-й президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір запросити лідерів Казахстану та Узбекистану на саміт Великої двадцятки (G20), який Сполучені Штати прийматимуть наступного року. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, напередодні він провів «дві чудові телефонні розмови» з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим і президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим. Під час цих контактів сторони обговорили питання міжнародної безпеки, зокрема важливість досягнення миру в поточних конфліктах, а також перспективи розширення торгівлі та співпраці між державами.

📢 «Відносини з обома країнами просто чудові. Наступного року Сполучені Штати прийматимуть саміт G20. Ми запросимо обох лідерів узяти участь у цьому дуже важливому заході, який відбудеться в Маямі!» — написав Трамп.+

Лідери Казахстану та Узбекистану отримають запрошення на G20 від Трампа 01
Фото: скриншот з Truth Social, пост 47-го президента США Дональда Трампа.

Заява пролунала на тлі активних дипломатичних контактів нової американської адміністрації. Раніше Трамп уже запевняв, що обговорення щодо припинення війни росії проти України нині «просуваються», не розкриваючи деталей можливих форматів переговорів.

☝️ Окремо президент США останнім часом активно коментує й питання оборонної політики. Напередодні він заявив про плани створення так званого «Золотого флоту» Військово-морських сил США. Він, за його словами, буде «у сто разів потужнішим» за нинішні можливості флоту.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЄС відклав домовленість про кредит Україні за рахунок активів рф

ВАЖЛИВО

Соліст «Бі-2» перерахував кошти на допомогу Кам’янському після атак рф

СУСПІЛЬСТВО

Атака рф по Житомирщині: загинула дитина, ще п’ятеро людей постраждали

ВАЖЛИВО

Кабмін затвердив правила роботи оновленого Реєстру зброярів

ВЛАДА

Cудитимуть працівника ТЦК за напад на Захисника Маріуполя

КРИМІНАЛ

Австралія передала Україні танки M1A1 Abrams

ВАЖЛИВО

Понад 180 тисяч споживачів без світла після нічних ударів рф

ВАЖЛИВО

Це має бути не просто папірець, а мирна угода – Зеленський

ВАЖЛИВО

На фронті 205 боїв, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Як Росія веде війну проти українських біженців

СТОПФЕЙК

Американська сторона може поговорити з путіним 24 грудня — Зеленський

ВАЖЛИВО

У Німеччині звинуватили AfD у зборі даних на користь спецслужб рф

ПОЛІТИКА

Атака рф на Київ: п’ятеро постраждалих, двоє у важкому стані

ВАЖЛИВО

Верховна Рада зробила крок до заміни «копійки» на «шаг»

ВЛАДА

Зеленський заявив про компроміси щодо територій України

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ