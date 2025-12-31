Середа, 31 Грудня, 2025
Лідери ЄС провели термінову розмову щодо України після заяв рф

Денис Молотов
Лідери ЄС провели термінову розмову щодо України після заяв рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Європейські лідери провели термінову телефонну розмову щодо ситуації в Україні після заяв росії про «намір змінити свою переговорну позицію». Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 30 грудня.

У матеріалі зазначається, що консультації відбулися на тлі тверджень москви про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію російського правителя володимира путіна, після чого рф заявила про можливий перегляд своєї позиції щодо переговорів.

У розмові взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Фінляндії Александер Стубб, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф. А також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За даними агентства, учасники обговорили поточну безпекову ситуацію, зокрема на сході України, а також питання посилення безпеки держав-союзників.

📢 «Наша робота із забезпечення надійних гарантій безпеки триває безперервно», — наголосив прем’єр-міністр Нідерландів.

☝️ На цьому тлі також повідомляється, що зустрічі радників з національної безпеки країн так званої «коаліції охочих» в Україні та окремі консультації на рівні лідерів заплановані у Франції на 3 і 6 січня.

Нагадаємо, 29 грудня росія звинуватила Україну в нібито атаці на резиденцію путіна та пообіцяла «удар у відповідь». У москві також заявили про намір переглянути переговорну позицію рф щодо України.

