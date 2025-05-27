Латвія передала Україні ще 1500 бойових дронів у межах «Коаліції дронів»

У понеділок, 26 травня, Латвія надала Україні нову партію бойових безпілотників — 1500 одиниць, переданих у межах міжнародної ініціативи «Коаліція дронів». Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twittwer).

📢 «Ми продовжуємо підтримувати Україну: ще 1500 бойових дронів вирушають із Латвії на фронт. Загалом дві латвійські компанії поставлять до 12 тисяч безпілотників у першій половині цього року», – написав міністр.

☝️ Попри чергову партію допомоги, латвійські користувачі соцмереж розкритикували обсяги поставок. У коментарях під дописом Спрудса звучали такі оцінки:

🗨 «Обсяг змушує сумно задуматися… 12 тисяч дронів за пів року? Невже ми справді НАСТІЛЬКИ безпорадні?»;

🗨 «Щодня злітає близько 15 тисяч дронів. Як ми стали генералами коаліції дронів?»;

🗨 «Нормальному міністру оборони було б соромно хвалитися тим, що протягом шести місяців він доставляв запаси на передову, необхідні для одноденного використання!».

ℹ️ Це вже третя офіційна передача дронів від Латвії в межах «Коаліції дронів»:

▪️ 1 квітня Рига передала першу партію бойових БпЛА;

▪️ наприкінці квітня – другу партію у такій самій кількості (1500 одиниць);

▪️ тепер — третя поставка, аналогічного обсягу.

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💶 Крім того, уряд Латвії інвестував 10 мільйонів євро в українську дронову індустрію. Це сприятиме розширенню співпраці між оборонними секторами обох країн і запуску спільних виробничих проєктів.

☝️ Постійна допомога Латвії в озброєнні та військових технологіях свідчить про довготривале стратегічне партнерство між країнами та глибоку підтримку України у війні проти російської агресії.

📌 Також у січні цього року українські захисники отримали від Латвії понад 40 повнопривідних автомобілів разом із важливим вантажем: дронами, комп’ютерною технікою, генераторами та зарядними станціями.