Китай виробив дешеву гіперзвукову ракету YKJ-1000

Денис Молотов
Китайська аерокосмічна компанія Lingkong Tianxing офіційно презентувала нову гіперзвукову ракету YKJ-1000, здатну долати до 1300 км і розвивати швидкість приблизно 7 Махів. Про це пише South China Morning Post. За даними видання, система вже пройшла всі бойові випробування та перейшла у фазу масового виробництва.

За оцінками джерел, собівартість однієї YKJ-1000 становить близько 700 тис. юанів, тобто приблизно 99 тис. доларів. Для порівняння, американський перехоплювач SM-6 коштує понад 4,1 млн доларів, що у більш ніж 40 разів дорожче. Ціна ракети THAAD сягає 12–15 млн доларів, а ракети Patriot PAC-3, які прагне придбати Тайвань, коштують 3,7–4,2 млн доларів.

Аналітики зазначають, що така різниця у вартості між наступальними ракетами та засобами ПРО може суттєво змінити логіку сучасних збройних конфліктів. Дешеві системи, здатні проривати оборону, ставлять під сумнів ефективність наддорогих перехоплювачів.

Військовий коментатор Вей Дунсюй в ефірі CCTV наголосив, що така розробка має всі шанси стати надзвичайно конкурентною на міжнародному ринку озброєнь.

📢 «Багато держав досі не мають власних гіперзвукових систем. Модель із великою дальністю, значною потужністю та високими можливостями проходження оборони могла б стати затребуваною продукцією завдяки надзвичайно низькій ціні», — зазначив він.

На думку експертів, масовий експорт подібного озброєння може надати навіть невеликим державам здатність кидати виклик технологічно сильнішим країнам. Це потенційно впливає на глобальний стратегічний баланс і створює додаткові ризики для сучасних бойових кораблів, включно з авіаносцями.

Як повідомлялося раніше, третій китайський авіаносець «Фуцзянь» вийшов у море для перших ходових випробувань.

👉 Також нагадаємо, що Китай поступово скорочує постачання комплектуючих для українського виробництва дронів. Обмеження відчули не лише в Україні, а і її союзники.

