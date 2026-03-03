Київ і Абу-Дабі обговорили захист цивільних від атак Ірану

Шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном. Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 3 березня.

За словами Зеленського, під час переговорів сторони зосередилися на ключових аспектах ситуації на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.

📢 «Я висловив йому співчуття через загибель людей від божевільних ударів з Ірану. Пан президент зазначив, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а буквально по всьому – по будинках, молах, навіть мечетях. Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим», – написав Зеленський за підсумками переговорів.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що запросив українських військових допомогти зі збиттям іранських дронів над британськими військовими базами. Про це він повідомив у відеозверненні щодо подій у Перській затоці.

☝️ Відомо, що Іран випустив ракети по британських військових базах на Кіпрі. Водночас у Парижі заявили про ураження іранським дроном військово-морської бази Франції в ОАЕ.

👉 Також нагадаємо, що країни Близького Сходу звернулися до Італії з проханням передати системи ППО для захисту від можливих атак Ірану. Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.