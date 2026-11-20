В Ізюмі Харківської області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоквартирному будинку. Одна жінка загинула, ще 22 людини постраждали, серед них п’ятеро дітей. Остаточні підсумки рятувальної операції оприлюднила ДСНС Харківщини 20 листопада об 11:19.

Рятувальники працювали на місці влучання вдень і вночі: розбирали завали, демонтували зруйновані та пошкоджені конструкції. До робіт також залучали кінологів, саперів, психологів та офіцерів-рятувальників громади.

💥 Удар зруйнував під’їзд п’ятиповерхівки

За даними Харківської обласної прокуратури, російські військові атакували Ізюм 19 листопада близько 11:30. Влучання зафіксували в багатоквартирний житловий будинок. Попередньо, для обстрілу могли застосувати реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С».

Унаслідок прямого влучання зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. Вибухова хвиля також пошкодила багатоповерховий будинок навпроти, де спалахнула квартира. Пожежу ліквідували, повідомили в ДСНС.

На місці працювали рятувальники, поліцейські, медики, волонтери та комунальні служби. Роботи проводили під постійною загрозою повторних російських ударів.

Загалом, за ранковим зведенням Харківської ОВА, в Ізюмі пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та автомобілі.

Загиблій було 51 рік, у неї залишилися троє синів

Тіло загиблої жінки дістали з-під уламків майже опівночі. Як розповів керівник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко в коментарі “Суспільному Харків“, вона померла на місці від отриманих травм.

Загиблій був 51 рік. У неї залишилися троє синів. Двом із них – 17 та 18 років, вони перебувають у бабусі.

Серед постраждалих – немовля та четверо інших дітей

У Харківській ОВА уточнили характер наслідків для постраждалих: 14 людей зазнали поранень, ще у вісьмох зафіксували гостру реакцію на стрес. Загальна кількість – 22 постраждалих людини від дії російських загарбників.

Серед поранених – дівчатка віком 6, 13 та 15 років. Гостру реакцію на стрес отримали, зокрема, десятимісячний хлопчик і 16-річний юнак. Про це йдеться в повідомленні ОВА.

За інформацією прокуратури, після удару медики діагностували у постраждалих вибухові травми, акубаротравми, черепно-мозкові травми та стресові реакції.

Сергій Федченко повідомив Суспільному, що одну людину направили до обласної лікарні в Харкові, п’ятеро лікуються в Ізюмській лікарні, ще 16 – амбулаторно. За його словами, йдеться про поранення легкого та середнього ступенів тяжкості, а також гострі реакції на стрес.

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⚖️ Правоохоронці розслідують воєнний злочин

За фактом удару по житловій забудові розпочато досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Керівник Ізюмської МВА також наголосив, що безпекова ситуація в місті залишається напруженою. За його словами, протягом останніх чотирьох місяців російські війська регулярно атакують Ізюм керованими авіабомбами, ударними безпілотниками та реактивними системами залпового вогню.

👉 Також нагадаємо, що у ніч на 20 листопада та вранці безпілотники атакували Лозівський район. У Златополі загорілася адміністративна будівля, у Біляївці – гараж. Загалом у районі постраждали п’ятеро людей, зазначили в ДСНС.