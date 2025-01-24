Курськ на росії частково без тепла та світла через атаку дронів

У російському Курську частина міста залишилася без тепла після атаки українських дронів. Зокрема, на незручності поскаржились у Сеймському окрузі, де мешкає понад 130 тисяч осіб. Про це повідомляє видання The Moscow Times у п’ятницю, 24 січня.

За інформацією місцевої енергетичної компанії «Квадра», внаслідок удару була пошкоджена тепломагістраль ТЕЦ-1, що призвело до перебоїв з опаленням. Крім того, частина міста зазнала відключення електроенергії.

Міський голова Курська Ігор Куцак підтвердив, що інцидент стався через атаку дронів. «Пошкоджені чотири житлових будинки, уламки безпілотників знайдені на вулицях Дружинінська та Верхня Луговая», – зазначив він.

У міністерстві оборони рф заявили, що в ніч на 24 січня над Курською областю «перехопили та знищили» 17 безпілотників.

📌 Як відомо, частина території Курської області перебуває під контролем Збройних сил України вже майже пів року – українські війська зайшли в регіон у серпні 2024 року. Місцева влада оцінила збитки від бойових дій у 750 мільярдів рублів, що еквівалентно восьми річним бюджетам області.

Жителі прикордонних районів, які залишилися без домівок, неодноразово виходили на протести, вимагаючи компенсацій за зруйноване майно. Однак виплати продовжують затримувати. Як заявив Олександр Хінштейн, призначений губернатором для «кризового управління», люди не повинні розраховувати на повне покриття збитків за рахунок держави.

📢 «Бюджетні кошти будуть спрямовані на продовження війни проти України», – наголосив він.

☝️ Нагадаємо, у ніч на 24 січня росія зазнала масованої атаки безпілотників. Загалом 121 дрон атакував 11 регіонів країни, включаючи москву та окупований Крим. У Рязані знову прогриміли вибухи на нафтопереробному заводі після влучання ударних дронів.