Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС: уряд наголошує на потребі в подальшому фінансуванні

Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Надходження стало можливим після виконання передбачених програмою реформ. Про це прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив у Telegram у п’ятницю, 2 жовтня.

📢 «Це частина вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 років та попередніх. Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, три індикатори виконали достроково», – написав він.

За словами очільника уряду, в умовах складної фінансової ситуації європейська підтримка критично важлива для стійкості держави та забезпечення ключових видатків. Вона також дає змогу спрямовувати більше власних ресурсів України на оборону.

💶 Восьмий транш Ukraine Facility: які умови виконала Україна

Рада ЄС схвалила цю виплату 24 вересня. Вона стала восьмим регулярним траншем у межах Ukraine Facility. Як зазначалося в повідомленні Ради Євросоюзу, майже 800 млн євро із затвердженої суми вперше надаються за рахунок позики Ukraine Support Loan.

На момент ухвалення рішення Україна виконала 84 із 95 цільових кроків, передбачених Планом України на відповідний етап. Це приблизно 88% запланованого обсягу.

Фінансування за програмою спрямоване на підтримку макрофінансової стабільності, відновлення та модернізацію країни, забезпечення роботи державного управління й реалізацію реформ. Виплати залежать від виконання визначених у Плані України зобов’язань.

📈 Уряд пришвидшує рішення для залучення наступних коштів

Попри отриманий транш, Корецький наголосив, що потреба держави у фінансуванні залишається гострою.

📢 «Але потреба у фінансуванні досі залишається критичною. Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти», – додав він.

Раніше прем’єр пояснював, що непокрита потреба у 27 млрд доларів є частиною загальних оборонних потреб України на 2026 рік, оцінених у 155 млрд доларів. Ця сума охоплює як бюджетні видатки, так і допомогу партнерів у вигляді озброєння та військової техніки.

Близько 7 млрд доларів уряд планував забезпечити завдяки економії, оптимізації та внутрішньому перерозподілу видатків. Джерела покриття решти 20 млрд доларів на момент заяви 27 вересня ще шукали разом із партнерами, повідомляв «Інтерфакс-Україна».

Окремо 30 вересня Корецький попереджав про ризик недоотримання 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування через невиконання взятих зобов’язань. Урядову частину необхідних рішень планують завершити до 15 жовтня. Для прискорення парламентських голосувань прем’єр також обговорював із Верховною Радою проведення додаткового сесійного дня 12 жовтня, передавав «Мінфін».

Про що Україна та Єврокомісія домовилися на 2026–2027 роки

У спільній заяві від 1 жовтня Україна та Європейська комісія повідомили, що визначили джерела покриття бюджетних і оборонних потреб на 2026 рік та підтвердили кроки, необхідні для своєчасного надходження коштів.

Щодо 2027 року сторони домовилися оперативно просуватися до виділення 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan за умови виконання встановлених вимог. Водночас робота з визначення додаткових бюджетних та оборонних потреб триватиме.

Україна та Єврокомісія також погодили щомісячні координаційні зустрічі й наголосили на необхідності виконання фінансових зобов’язань іншими міжнародними партнерами.

👉 Також нагадаємо, що у проєкті державного бюджету України на 2027 рік є цифра, яка добре пояснює стан країни. Це не 7,27 трильйона гривень видатків, не майже 4,9 трильйона на оборону і навіть не $52,6 мільярда, які Україна розраховує отримати від партнерів.