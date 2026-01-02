кремль готує криваву провокацію для зриву мирних переговорів — СЗР

На росії кремль нині готує масштабну провокацію з людськими жертвами, щоб зірвати мирні переговори за посередництва США. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) у своєму Telegram-каналі.

📢 У СЗР зазначають, що йдеться про комплексну операцію. Після інформаційного вкиду про нібито «атаку на резиденцію путіна» російська сторона активізувала поширення нових сфальсифікованих приводів, спрямованих на підготовку як внутрішньої, так і міжнародної аудиторії до подальшої ескалації.

☝️ За оцінками української розвідки, з високою ймовірністю кремль може перейти від маніпулятивного інформаційного впливу до безпосередньої збройної провокації, організованої спецслужбами рф, зі значними людськими жертвами. Найбільш імовірний час реалізації такого сценарію — напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем, 7 січня.

❗️ Ймовірним місцем провокації може стати культова споруда або інший об’єкт із високою символічною цінністю. Як на території росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

За даними СЗР, для фальсифікації «доказів» причетності України, кремль планує використати уламки ударних безпілотників західного виробництва. Вони мають бути доставлені безпосередньо з лінії бойового зіткнення до місця інсценування.

📌 Українська розвідка наголошує, що режим диктатора путіна неодноразово застосовував подібні сценарії всередині росії. А нині ця модель дедалі активніше використовується і за її межами. Це, за словами розвідників, опосередковано підтверджується публічними заявами високопосадовців рф.

📢 «Звертаємось до медіа з проханням ставити під сумнів та ретельно перевіряти оприлюднені кремлем матеріали й не поширювати російські фейки», — підкреслили у Службі зовнішньої розвідки України.

👉 Нагадаємо, 29 грудня міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що Україна нібито намагалася атакувати безпілотниками резиденцію путіна в Новгородській області. Тоді він пригрозив ударами у відповідь, стверджуючи, що «цілі вже визначені».

Водночас прессекретар російського диктатора дмитро пєсков під час спілкування з журналістами так і не надав жодних доказів так званої «атаки».