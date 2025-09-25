Кремінська громада надасть допомогу сім’ям першокласників у 2025 році

У Кремінській громаді розпочався збір документів, необхідних для отримання соціальної виплати родинами дітей, які цього року йдуть до школи. Про це 25 вересня повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Згідно з оновленою Програмою надання соціальної матеріальної допомоги на 2025 рік, родинам першокласників передбачено одноразову виплату у розмірі 5 000 гривень.

Така підтримка надається з метою допомогти батькам підготувати дітей до навчання, адже перший клас завжди пов’язаний із додатковими витратами на одяг, підручники та шкільне приладдя.

Право на отримання коштів мають:

діти мешканців Кремінської громади, які у 2025 році зараховані до першого класу будь-якого українського закладу освіти;

діти мешканців громади, що перебувають за кордоном, але стали першокласниками будь-якого ліцею Кремінської громади й навчаються онлайн.

☝️ Для оформлення фінансової допомоги батькам потрібно підготувати пакет документів та надіслати його поштовими службами («Укрпошта», «Нова пошта» чи іншими) на адресу:

🏠 м. Рівне, вул. Кавказька, 9а, кабінет 210. Доставку можна здійснити й кур’єром.

📲 Для довідок працює телефон: 066 757 36 92.

Запроваджена виплата стане важливим інструментом підтримки для родин Кремінської громади, які виховують майбутніх школярів. В умовах війни й економічних викликів фінансова допомога першокласникам є не лише матеріальною підмогою, а й проявом турботи з боку місцевої влади про своїх жителів.

👉 Також нагадаємо, що майже пів мільйона гривень виплатила Рубіжанська громада військовослужбовцям та їхнім родинам.