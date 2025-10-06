Понеділок, 6 Жовтня, 2025
Гірська громада спрямувала понад 3,5 мільйона гривень на підтримку оборонців

Денис Молотов
Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила, що Гірська міська територіальна громада Сіверськодонецького району продовжує системно підтримувати українських військових та їхні родини. У межах реалізації Програми підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їхніх сімей на 2024–2027 роки громада вже спрямувала понад 3,5 мільйона гривень.

👉 Загальна сума виплат розподілена між кількома категоріями отримувачів.

✅ Зокрема, 58 учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни отримали 580 000 гривень. Ці кошти є частиною соціальних заходів, спрямованих на підтримку тих, хто безпосередньо зазнав наслідків війни.

✅ Окрім цього, 98 військовослужбовців отримали 2 098 000 гривень. Йдеться про захисників, які продовжують службу у Збройних силах України або інших військових формуваннях, і потребують допомоги для вирішення побутових питань чи лікування.

👉 Важливою частиною програми стала також матеріальна підтримка родин загиблих воїнів.

✅ Так, 15 членів сімей загиблих оборонців одержали 180 000 гривень. Крім того, членам сімей зниклих безвісти або військовополонених за п’ятьма поданими заявами було нараховано 62 500 гривень.

✅ Серед тих, хто отримав допомогу, — 13 військових, поранених під час бойових дій. Для них передбачено 390 000 гривень фінансової підтримки, що має сприяти їхній реабілітації та відновленню після поранень.

✅ Окремо звільненому з полону військовослужбовцю було виплачено 50 000 гривень — як підтримку після повернення з ворожого ув’язнення.

✅ Також у межах цієї програми п’ятеро Захисників, які у 2025 році підписали контракт або були мобілізовані до лав Збройних сил України та інших військових формувань, отримали 250 000 гривень.

У Луганській ОВА підкреслили, що така підтримка оборонців — це частина тривалої програми, спрямованої на посилення соціального захисту військових і членів їхніх сімей.

Програма фінансується Гірською міською територіальною громадою і передбачає подальші виплати до 2027 року. Вона охоплює як тих, хто служить на передовій, так і сім’ї полеглих або зниклих безвісти героїв.

☝️ Також нагадаємо, що Лисичанська громада запровадила виплати по 20 тисяч гривень для мешканців, які були звільнені з російського полону.

