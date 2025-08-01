Комітет Сенату США погодив військову допомогу Україні на $1 млрд

Комітет Сенату США з питань асигнувань ухвалив проєкт закону про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, у якому передбачено 800 мільйонів доларів для військової допомоги Україні. Про це 31 липня повідомило агентство Reuters.

☝️ Загальний обсяг оборонного бюджету, передбачений у документі, становить $852 млрд. Це на $21,7 млрд більше, ніж у попередньому році, і на 2,6% вище за пропозицію адміністрації Дональда Трампа.

📢 «Як попередня адміністрація Байдена, так і чинна адміністрація Трампа недооцінювали масштаб викликів, що постали перед Сполученими Штатами», — заявив сенатор-республіканець Мітч Макконнелл. Він наголосив на необхідності посилення оборонної політики.

✅ Законопроєкт підтримали 26 сенаторів, лише троє виступили проти, що свідчить про високий рівень двопартійної підтримки в питанні оборони.

Окрім $800 млн, які закладено в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), документ також передбачає $225 млн на Балтійську ініціативу безпеки. Значна частина асигнувань буде спрямована на підтримку України у протистоянні збройній агресії росії.

Зазначимо, що адміністрація Трампа раніше просила Конгрес виключити з бюджету таке фінансування.

🔎 Раніше, на початку липня, група американських сенаторів і конгресменів направила листа главі Пентагону Піту Геґсету. Вони вимагали скасувати рішення про призупинення поставок зброї та боєприпасів до України.

📅 Крім того, 23 липня США затвердили два нові пакети військової допомоги для України на загальну суму $322 мільйони.