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США погодили продаж військової допомоги Україні на $330 млн

Денис Молотов
Денис Молотов
США погодили продаж військової допомоги Україні на $330 млн

Про це в четвер, 24 липня, повідомило Агентство з оборонного співробітництва та безпеки (DSCA), що діє під егідою Держдепартаменту.

Ідеться не про нові зразки зброї, а про логістичну, технічну та сервісну підтримку вже наявних систем. Загальна вартість двох затверджених пакетів допомоги становить близько 330 мільйонів доларів. Основну увагу зосереджено на підтримці боєздатності та функціональності техніки, яка вже активно використовується на фронті.

✅ Перший із пакетів передбачає витрати на обслуговування систем протиповітряної оборони. Його оцінюють у 180 мільйонів доларів.

До складу цього пакета входять:
  • ремонт, технічне обслуговування і модернізація існуючих ППО;
  • постачання запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих;
  • організація та проведення ремонту техніки, включно з поверненням техніки на сервісні майданчики;
  • навчання українського персоналу, надання тренажерів та інструктажів;
  • інженерні та логістичні послуги, що надаватимуться як державними структурами США, так і приватними підрядниками;
  • супутня програмна й технічна підтримка, яка дозволить забезпечити стабільну роботу систем.

До виконання цього контракту залучені як американські компанії, так і українські підприємства. Серед ключових підрядників – Sierra Nevada Corporation, V2X, а також Radionix і Systems Electronic Export.

✅ Другий пакет, вартістю приблизно 150 мільйонів доларів, стосується обслуговування та модернізації самохідних артилерійських установок M109. Ці САУ були передані Збройним силам України в різні періоди Сполученими Штатами та іншими партнерами по НАТО.

У рамках цього пакета заплановано:
  • надання спеціалізованого обладнання для технічного обслуговування і ремонту;
  • проведення модернізацій та капітального ремонту гармат;
  • навчання українських військових технічного персоналу;
  • публікації з технічним описом і довідкові матеріали;
  • логістичну підтримку, необхідну для довготривалого збереження боєготовності цих установок.

Ці пакети стали продовженням попередніх рішень США щодо військової допомоги Україні. Напередодні стало відомо про інше затверджене постачання – на $322 мільйони, яке передбачає ракетні комплекси HAWK і обладнання для бойових машин піхоти Bradley.

На тлі затримок з ухваленням деяких траншів допомоги у Конгресі, ця новина демонструє, що Пентагон і Держдепартамент США продовжують забезпечувати підтримку обороноздатності України, зокрема в ключових компонентах, таких як ППО та артилерія.

☝️ Також нагадаємо, що Сполучені Штати активно ведуть перемовини з низкою партнерських держав щодо можливої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони «Patriot».

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