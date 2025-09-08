Понеділок, 8 Вересня, 2025
ЛУГАНЩИНА

Комісія встановила масштабні збитки від лісових пожеж на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Комісія встановила масштабні збитки від лісових пожеж на Луганщині

Комісія з питань встановлення збитків лісового фонду Луганської області зафіксувала шкоду лісовим насадженням Луганщини ще на площі 7,528 км². Це стало наслідком лісових пожеж на землях лісогосподарського призначення, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в понеділок, 8 вересня.

На засіданні Комісії під головуванням заступниці голови облдержадміністрації Наталії Романенко розглянули матеріали щодо масштабних лісових пожеж у Сіверськодонецькому районі.

☝️ Для встановлення та підтвердження екологічного злочину використані дані дистанційного зондування Землі, виконаного Національним центром управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України. Період дослідження охоплював травень-червень 2025 року.

За підсумками розгляду матеріалів, наданих Національним центром, буде оформлений відповідний Акт. Документ передадуть до Південно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для проведення розрахунку розміру шкоди та збитків.

Раніше Комісія вже зафіксувала лісові пожежі на 165 земельних ділянках лісового фонду, де знищено або пошкоджено 397,05 км² лісової рослинності. За цими фактами Південно-Східним міжрегіональним управлінням нараховано близько 4,71 млрд грн матеріальної шкоди.

Відомості про завдання шкоди лісовому фонду Луганщини разом із необхідними матеріалами спрямовані до Луганської обласної прокуратури та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України для подальших заходів.

📌 Відзначається, що систематичний моніторинг та документування шкоди лісовій рослинності дозволяє своєчасно визначати обсяг завданих збитків.

👉 Також нагадаємо, що за результатами моніторингу стану довкілля на 31 липня 2025 року, фахівці Державної екологічної інспекції Луганської області зафіксували масштабні екологічні збитки, що були завдані внаслідок російської збройної агресії.

