П’ятниця, 1 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Збитки від знищення лісів на Луганщині окупантами та вогнем

Денис Молотов
Денис Молотов
Збитки від знищення лісів на Луганщині окупантами та вогнем
фото: росЗМІ, Ліси біля с. Боброве

За результатами моніторингу стану довкілля на 31 липня 2025 року, фахівці Державної екологічної інспекції Луганської області зафіксували масштабні екологічні збитки, що були завдані внаслідок російської збройної агресії. Станом на цю дату, загальна сума втрат для навколишнього середовища Луганщини досягла 763 939 105 218 гривень. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в п’ятницю, 1 серпня.

☝️У липні цей показник зріс ще на 133 286 004 865 гривень. Причиною стало масове загоряння лісів на тимчасово окупованій території області. Російські окупаційні адміністрації не здійснили належної підготовки до пожежонебезпечного періоду, не провели профілактичних заходів та не мають достатніх ресурсів для гасіння пожеж.

📢 «Екологічні збитки, завдані внаслідок російської агресії, складаються з: засмічення земель – 327 339 477 687 гривень; лісові пожежі – 431 702 407 976 гривень; горіння газу – 324 711 905 гривень; інші пожежі – 43 137 104 гривень; засмічення водних ресурсів – 4 529 370 547 гривень», – зазначено в офіційному повідомленні екологічної інспекції.

☝️Загалом лише лісові пожежі на захопленій росіянами частині Луганщини призвели до найбільшого внеску в структуру шкоди – понад 431 мільярда гривень.

Збитки від знищення лісів на Луганщині окупантами та вогнем
фото: росЗМІ, Ліси біля с. Боброве

Так з відкритих джерел відомо про суттєві наслідки масштабних лісових пожеж поблизу с. Боброве (тимчасово окупована Луганська область). Зазначається, що фіксацій їх відбувається мало, частково з тих же причин, що й не відбувається оперативної ліквідації.

В мережі є інформація також про осередки пожеж поблизу сіл Гаврилівки, Боровеньок. Також пожежі вирують у південній частині окупованого Рубіжного, поблизу Кремінної та Лисичанська.

Окремо зафіксовані наслідки від горіння газу та інших типів загорянь, які, хоч і мають менший фінансовий масштаб, також значно вплинули на стан довкілля.

Збитки від знищення лісів на Луганщині окупантами та вогнем

Важливо, що офіційні дані базуються на спеціалізованих розрахунках. Вони враховують як масштаби пошкоджених територій, так і глибину впливу на природні ресурси – ґрунти, лісові масиви та водні об’єкти.

 

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Сіверськодончанин Петро Щуров загинув у боях за Україну

ЛУГАНЩИНА

Мар’яна Безугла повідомила, що має захворювання

ВЛАДА

Удар по Дніпру: загинули троє, багато руйнувань

ВАЖЛИВО

Рятувальники потрапили під повторний удар дронів рф

ВІЙНА

Сибіга закликав анулювати всі «дедлайни» для путіна після атаки на Київ

ПОЛІТИКА

Індія відмовиться від російської нафти через погрози Трампа – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Прем’єр Литви Палуцкас пішов у відставку після скандалу

ПОЛІТИКА

На фронті за добу відбулося 118 бойових зіткнень: ворог застосував 86 керованих авіабомб

ПОДІЇ

ЗСУ нейтралізували ще одного російського командира

ВІЙНА

Трамп посварився з Епштейном через дівчат зі спа – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Трамп відповів навдалому російському мєдведеву на ядерні погрози

ВАЖЛИВО

На росії Камчатку сколихнули два потужніші землетруси

ПОДІЇ

Корупційна прірва: службовець ТЦК вимагав хабар

КРИМІНАЛ

Таїланд вводить воєнний стан на кордоні з Камбоджею

ПОДІЇ

Посадовця на Хмельниччині викрили у махінаціях із землею

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"