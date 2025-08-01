Збитки від знищення лісів на Луганщині окупантами та вогнем

За результатами моніторингу стану довкілля на 31 липня 2025 року, фахівці Державної екологічної інспекції Луганської області зафіксували масштабні екологічні збитки, що були завдані внаслідок російської збройної агресії. Станом на цю дату, загальна сума втрат для навколишнього середовища Луганщини досягла 763 939 105 218 гривень. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в п’ятницю, 1 серпня.

☝️У липні цей показник зріс ще на 133 286 004 865 гривень. Причиною стало масове загоряння лісів на тимчасово окупованій території області. Російські окупаційні адміністрації не здійснили належної підготовки до пожежонебезпечного періоду, не провели профілактичних заходів та не мають достатніх ресурсів для гасіння пожеж.

📢 «Екологічні збитки, завдані внаслідок російської агресії, складаються з: засмічення земель – 327 339 477 687 гривень; лісові пожежі – 431 702 407 976 гривень; горіння газу – 324 711 905 гривень; інші пожежі – 43 137 104 гривень; засмічення водних ресурсів – 4 529 370 547 гривень», – зазначено в офіційному повідомленні екологічної інспекції.

☝️Загалом лише лісові пожежі на захопленій росіянами частині Луганщини призвели до найбільшого внеску в структуру шкоди – понад 431 мільярда гривень.

Так з відкритих джерел відомо про суттєві наслідки масштабних лісових пожеж поблизу с. Боброве (тимчасово окупована Луганська область). Зазначається, що фіксацій їх відбувається мало, частково з тих же причин, що й не відбувається оперативної ліквідації.

В мережі є інформація також про осередки пожеж поблизу сіл Гаврилівки, Боровеньок. Також пожежі вирують у південній частині окупованого Рубіжного, поблизу Кремінної та Лисичанська.

Окремо зафіксовані наслідки від горіння газу та інших типів загорянь, які, хоч і мають менший фінансовий масштаб, також значно вплинули на стан довкілля.

Важливо, що офіційні дані базуються на спеціалізованих розрахунках. Вони враховують як масштаби пошкоджених територій, так і глибину впливу на природні ресурси – ґрунти, лісові масиви та водні об’єкти.