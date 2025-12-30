Вівторок, 30 Грудня, 2025
Коаліція на чолі із Саудівською Аравією атакувала порт Мукалла в Ємені

Денис Молотов
Коаліція на чолі із Саудівською Аравією атакувала порт Мукалла в Ємені
Ель-Мукалла (араб. المكلا) — місто та морський порт Ємену, що знаходиться на узбережжі Аденської затоки.

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії в Ємені завдала авіаудару по порту Мукалла на південному сході країни. Як було заявлено, операція була спрямована проти незаконних поставок озброєння для підтримки сепаратистських сил Південної перехідної ради. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державні ЗМІ Саудівської Аравії.

Авіаудар було здійснено через кілька днів після того, як Ер-Ріяд попередив сепаратистське угруповання про неприпустимість будь-яких військових дій у східній провінції Хадрамут.

📢 Представник коаліції на чолі з Саудівською Аравією заявив, що два судна, які прибули з порту Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах, у суботу та неділю зайшли до порту Мукалла без дозволу коаліції. За його словами, кораблі вимкнули системи відстеження та вивантажили значну кількість зброї й бойових машин «для підтримки Південної перехідної ради».

На початку цього місяця дії єменських сепаратистів уже призвели до збройного протистояння між Південною перехідною радою, яку підтримують ОАЕ, та урядовими силами Ємену, що мають підтримку Саудівської Аравії. Це, як зазначає Reuters, суттєво наблизило дві країни до відкритого конфлікту між союзниками по коаліції.

☝️ За твердженням державних ЗМІ Саудівської Аравії, унаслідок удару по порту Мукалла жертв та матеріальних збитків зафіксовано не було.

Ємен перебуває у стані затяжної громадянської війни з 2014 року, в яку втягнуті як внутрішні сили, так і регіональні гравці.

👉 Нагадаємо, на початку вересня Ізраїль завдав удару по цілях єменських хуситів у столиці країни — місті Сана.

