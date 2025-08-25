Військово-повітряні сили Ізраїлю атакували хуситів у Ємені

Військово-повітряні сили Ізраїлю у неділю, 24 серпня, завдали масштабних ударів по столиці Ємену – Сані, контрольованій угрупованням хуситів. У результаті атаки загинули щонайменше двоє людей, ще 35 отримали поранення, повідомляє The Times of Israel.

За даними видання, авіаудари були відповіддю на застосування хуситами снарядів із касетною боєголовкою, виявлених під час розслідування. Цільовими об’єктами стали військовий комплекс, у якому розташований президентський палац, паливний склад та дві електростанції.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) зазначила, що операція проводилася після атак хуситів на ізраїльську територію із застосуванням балістичних ракет та безпілотників із вибуховими пристроями. Остання така атака відбулася 22 серпня.

Представники ЦАГАЛ додали, що президентський палац у Сані є частиною військового комплексу, який використовується для проведення операцій хуситського режиму. Місцеві ЗМІ при цьому повідомляють, що будівля палацу залишалася покинутою протягом тривалого часу.

Електростанції, які стали мішенню ударів, за словами ізраїльських військових, були критично важливими для забезпечення електропостачання військових операцій хуситів. Атака проводилася із залученням близько десятка літаків ВПС Ізраїлю, включно з винищувачами та літаками-заправниками.

Раніше ізраїльські ВПС завдали авіаудару по території Ємену, ймовірно ліквідувавши одного з ключових командирів хуситів. Також повідомлялося про знищення останнього пасажирського літака на території міжнародного аеропорту Сані. Ці дії стали відповіддю на ракетні обстріли Ізраїлю, здійснені хуситами напередодні.

Ізраїль продовжує активно реагувати на загрози з боку хуситського угруповання, намагаючись зменшити ризики для власної території та нейтралізувати стратегічно важливі об’єкти супротивника у Ємені.

☝️ Також нагадаємо, американські військові заявляли, що вони вразили понад 800 цілей з моменту наказу президента США Дональда Трампа про посилення повітряної кампанії проти хуситів 15 березня.