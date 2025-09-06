Кір Стармер змінив міністра закордонних справ Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснив кадрові зміни у своєму уряді, замінивши міністра закордонних справ. Замість Девіда Леммі новим очільником МЗС стала Іветт Купер. Про це повідомили уряд країни та BBC.

Девід Леммі переходить на посаду лорда-канцлера та державного секретаря юстиції. Крім того, він обійматиме роль віцепрем’єр-міністра в уряді Стармера.

Іветт Купер тепер виконуватиме обов’язки державного секретаря у закордонних справах, у справах Співдружності та розвитку, офіційно змінивши Леммі на цій ключовій посаді.

👉 Раніше стало відомо, що заступниця прем’єра Анджела Рейнер подала у відставку в п’ятницю, 5 вересня. Це відбулось після того, як посадовиця визнала факт недоплати податку на нерухомість за придбаний будинок.

☝️Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країни, які входять до «Коаліції рішучих», завершують підготовку до можливого розгортання так званих сил стримування на території України.