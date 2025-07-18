Британія та союзники готові до введення миротворців в Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країни, які входять до «Коаліції рішучих», завершують підготовку до можливого розгортання так званих сил стримування на території України. Про це він заявив 17 липня під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами Стармера, плани фактично готові до реалізації, однак їх впровадження можливе лише після укладення перемир’я між сторонами конфлікту. Він наголосив, що нинішній рівень готовності коаліції дає змогу швидко реагувати на зміну обставин після припинення бойових дій.

📢 «Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир’я. І саме тому минулого тижня ми провели зустріч “Коаліції рішучих”, щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації», — наголосив британський прем’єр.

Він пояснив, що підготовка настільки складних військових сценаріїв потребує часу. Тому союзники вирішили завчасно затвердити ключові механізми дій на випадок мирного врегулювання.

Стармер також відзначив гнучкість організаційної структури «Коаліції рішучих», яка дає змогу швидко переходити від теоретичного планування до практичного втілення рішень, щойно настане слушний момент. Такий підхід, за його словами, дозволить не згаяти час після стабілізації ситуації в Україні.

📌 Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі «Коаліції охочих» у Римі шостий президент України Володимир Зеленський озвучив партнерам нові пропозиції щодо фінансування української армії. Це, за словами джерел, стало несподіванкою для деяких учасників.

📌 Також раніше стало відомо, що Велика Британія у 2025 році інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів, аби масштабувати постачання дронів для Збройних сил України (ЗСУ). Кількість БпЛА планують суттєво збільшити – з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році.