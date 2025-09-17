Кіану Рівз та Александра Грант таємно одружилися – ЗМІ

Відомий голлівудський актор Кіану Рівз одружився з американською художницею Александрою Грант. Як повідомляє видання RadarOnline із посиланням на близьких до пари, весілля відбулося на початку літа в Європі.

Церемонія весілля була камерною й максимально закритою, адже обоє надають перевагу приватності.

📢 «Вони говорили про це роками, але зрештою захотіли чогось лише для них. Кіану та Александра цінують свою конфіденційність, тому збереження тихої таємниці ідеально їм підходить», — зазначило джерело.

Рівз і Грант разом із 2019 року. Попри попередні стосунки актора, офіційно він жодного разу не був одруженим.

Як раніше повідомляла Александрою Грант, навіть її творчість набула змін після початку їхнього роману. Кіану став для неї справжнім натхненням. Натомість Александра теж підтримує свого обранця і разом з ним завжди подорожує під час зйомок.

☝️ У 90-х Кіану Рівз разом з акторкою Дженніфер Сайм очікував дитину, однак дівчинка народилася мертвою. Після цього пара розійшлася, а згодом Дженніфер трагічно загинула в автокатастрофі.