Ізраїль перейшов до нової фази операції проти Ірану

Денис Молотов
Ізраїль перейшов до нової фази операції проти Ірану
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Ізраїльські сили оборони (ЦАГАЛ) оголосили про початок широкомасштабної атаки по об’єктах, які, за їхніми словами, належать іранському режиму в столиці Ірану — Тегерані. Відповідну заяву військові оприлюднили у Telegram на світанку 6 березня.

📢 «Ізраїльські збройні сили розпочали широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані», — йдеться в повідомленні.

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір заявив, що Ізраїль переходить до наступної фази операції проти Ірану.

☝️ За його словами, нинішні дії є продовженням військової кампанії, спрямованої проти іранської військової та інфраструктурної присутності.

Раніше ізраїльські військові також повідомляли про удари по об’єктах угруповання «Хезболла» на території Лівану. Зокрема, атаки фіксувалися у різних регіонах країни, включно зі столицею Бейрутом.

Ізраїльська сторона стверджує, що ці операції спрямовані на нейтралізацію загроз з боку підтримуваних Іраном сил у регіоні.

👉 Також нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відіграти ключову роль у формуванні майбутнього керівництва Ірану після завершення війни.

