Четвер, 11 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

ISW: рф може приховано залучити резервістів для війни проти України

Денис Молотов
ISW: рф може приховано залучити резервістів для війни проти України

На росії можуть вдатися до прихованої мобілізації резервістів на тлі помітного скорочення ресурсу добровольців для участі у війні проти України. Це створює нові виклики як у політичному, так і в військовому аспектах для російського керівництва. Про таку потенційну можливість зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

З огляду на дефіцит добровольців, кремль, імовірно, готує механізми для непублічного, прихованого, призову резервістів. Указ, підписаний російським диктатором володимиром путіним 8 грудня, надає можливість залучати невизначену кількість резервістів на обов’язкову службу та військові збори у 2026 році.

Документ не встановлює обмежень на використання неактивних резервістів у бойових діях, що відкриває шлях до їхньої участі у виконанні стратегічних завдань як під час зборів, так і після них.

Масштаби прихованої мобілізації наразі залишаються невідомими. Експерти припускають, що кремль може застосовувати поступове залучення резервістів, щоб мінімізувати суспільне невдоволення.

Використання резервістів дозволить російській армії знизити витрати на формування підрозділів і частково замінити військовослужбовців, мобілізованих у 2022 році, забезпечивши їм демобілізацію.

Водночас прихована мобілізація несе політичні ризики. Вона може викликати невдоволення серед громадян і загострити внутрішню соціальну напругу.

Аналітики ISW наголошують, що указ створює правові основи для непублічної мобілізації. Водночас це розширює можливості кремля у військових кампаніях, але підвищує ризик дестабілізації внутрішньополітичної ситуації.

Раніше експерти ISW прогнозували, скільки часу росія витратить на захоплення Донецької області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Мерц особисто переконує Брюссель у необхідності «репараційної позики» для України

ВАЖЛИВО

Сина першого космонавта незалежної України Каденюка знайшли вбитим – ЗМІ

КРИМІНАЛ

На фронті відбулося 106 бойових зіткнень: ворог активно атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках

ПОДІЇ

Маніпуляція свідомістю: як працюють “тонкі” техніки впливу

ЕКСКЛЮЗИВ

Військовий бюджет США 2026 року передбачає фінансування для ЗСУ

ВАЖЛИВО

Ворог несе значні втрати на Покровському напрямку: зведення Генштабу

ПОДІЇ

Масований обстріл Київської області: поранені, руйнування та пожежі

ВАЖЛИВО

Сирський розкрив “вимогу часу” по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі “значної частини СЗЧ”

ПОДІЇ

В ЗСУ відреагували на російську атаку Печенізької греблі

ВІЙНА

Трамп заявив, що більшість українців хоче «укласти угоду» для завершення війни

ВАЖЛИВО

Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні

ПОДІЇ

Обрано запобіжний захід для народної обраниці Скороход

ВАЖЛИВО

Угорщина заблокувала «план Б» допомоги Україні

ПОЛІТИКА

Уряд Мелоні роздирають суперечки щодо підтримки України

ПОЛІТИКА

ЄC продовжить дискусії щодо російських активів на підтримку України

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ