ISW: рф може приховано залучити резервістів для війни проти України

На росії можуть вдатися до прихованої мобілізації резервістів на тлі помітного скорочення ресурсу добровольців для участі у війні проти України. Це створює нові виклики як у політичному, так і в військовому аспектах для російського керівництва. Про таку потенційну можливість зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

З огляду на дефіцит добровольців, кремль, імовірно, готує механізми для непублічного, прихованого, призову резервістів. Указ, підписаний російським диктатором володимиром путіним 8 грудня, надає можливість залучати невизначену кількість резервістів на обов’язкову службу та військові збори у 2026 році.

Документ не встановлює обмежень на використання неактивних резервістів у бойових діях, що відкриває шлях до їхньої участі у виконанні стратегічних завдань як під час зборів, так і після них.

Масштаби прихованої мобілізації наразі залишаються невідомими. Експерти припускають, що кремль може застосовувати поступове залучення резервістів, щоб мінімізувати суспільне невдоволення.

Використання резервістів дозволить російській армії знизити витрати на формування підрозділів і частково замінити військовослужбовців, мобілізованих у 2022 році, забезпечивши їм демобілізацію.

Водночас прихована мобілізація несе політичні ризики. Вона може викликати невдоволення серед громадян і загострити внутрішню соціальну напругу.

Аналітики ISW наголошують, що указ створює правові основи для непублічної мобілізації. Водночас це розширює можливості кремля у військових кампаніях, але підвищує ризик дестабілізації внутрішньополітичної ситуації.

