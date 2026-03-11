ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Україна отримала нові ракети для систем Patriot від Німеччини

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Ракети «Patriot» для посилення української протиповітряної оборони надійшли цього тижня від Німеччини. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Бундестагу Юлією Кльокнер. Про це 11 березня повідомило агентство Інтерфакс-Україна.

За словами глави держави, постачання стало результатом домовленостей партнерів, досягнутих під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

📢 «Дійсно на останньому Рамштайні була домовленість партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, для систем Patriot саме PАC-3, про яку ви сказали (35 ракет – ред.)», – заявив він.

Глава держави уточнив, що ці ракети передали не одна країна, а кілька держав-партнерів.

📢 «Це було не від однієї, а від кількох країн», – пояснив Зеленський.

Водночас він зазначив, що ця поставка є частиною одного з пакетів військової допомоги, які Україна періодично узгоджує із союзниками для посилення системи протиповітряної оборони.

📢 «Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли більше, вийшло ось як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла», – додав шостий глава держави.

Напередодні також повідомлялося, що завдяки зусиллям міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса Україна найближчими тижнями має отримати понад 30 ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів «Patriot».

Ці ракети призначені для перехоплення балістичних і аеродинамічних цілей, що є ключовим елементом захисту українського неба від ракетних атак.

Раніше низка міжнародних медіа припускала, що переорієнтація США на загострення конфлікту з Іраном може призвести до дефіциту ракет-перехоплювачів PAC-3 для України.

Саме тому підтримка європейських партнерів у постачанні таких боєприпасів залишається критично важливою для функціонування систем ППО.

НОВИНИ ТИЖНЯ

