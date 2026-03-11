Україна отримала нові ракети для систем Patriot від Німеччини

Ракети «Patriot» для посилення української протиповітряної оборони надійшли цього тижня від Німеччини. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Бундестагу Юлією Кльокнер. Про це 11 березня повідомило агентство Інтерфакс-Україна.

За словами глави держави, постачання стало результатом домовленостей партнерів, досягнутих під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

📢 «Дійсно на останньому Рамштайні була домовленість партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, для систем Patriot саме PАC-3, про яку ви сказали (35 ракет – ред.)», – заявив він.

Глава держави уточнив, що ці ракети передали не одна країна, а кілька держав-партнерів.

📢 «Це було не від однієї, а від кількох країн», – пояснив Зеленський.

Водночас він зазначив, що ця поставка є частиною одного з пакетів військової допомоги, які Україна періодично узгоджує із союзниками для посилення системи протиповітряної оборони.

📢 «Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли більше, вийшло ось як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла», – додав шостий глава держави.

Напередодні також повідомлялося, що завдяки зусиллям міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса Україна найближчими тижнями має отримати понад 30 ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів «Patriot».

Ці ракети призначені для перехоплення балістичних і аеродинамічних цілей, що є ключовим елементом захисту українського неба від ракетних атак.

Раніше низка міжнародних медіа припускала, що переорієнтація США на загострення конфлікту з Іраном може призвести до дефіциту ракет-перехоплювачів PAC-3 для України.

Саме тому підтримка європейських партнерів у постачанні таких боєприпасів залишається критично важливою для функціонування систем ППО.