Ірландія підтвердила підтримку України та Молдови в євроінтеграції

Ірландія, яка очолить Раду Європейського Союзу у другій половині 2026 року, запевнила у своїй підтримці України та Молдови на шляху до вступу в ЄС. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 вересня, за підсумками телефонної розмови з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

За словами українського лідера, він подякував ірландському прем’єру за сприяння у створенні безпечних укриттів у школах. Окремо сторони обговорили можливість фінансової допомоги з боку Ірландії для забезпечення безкоштовного харчування школярів.

Серед ключових тем розмови були питання безпеки та санкційної політики. Зеленський наголосив на важливості посилення тиску на росію, зокрема за допомогою вторинних санкцій. Також він відзначив готовність Ірландії брати участь у забезпеченні безпеки для України.

Також Зеленський висловив особливу вдячність за послідовну позицію Дубліна щодо європейської інтеграції України. Він підкреслив, що Ірландія вважає принциповим спільний прогрес України та Молдови у переговорному процесі з ЄС.

Варто нагадати, що раніше в Євросоюзі обговорювали сценарій, за яким переговори про вступ могли початися з Молдовою, а для України їх планували відкласти. Проте така ініціатива не отримала широкої підтримки.

Ірландія вже неодноразово демонструвала жорстку позицію щодо кремля. Зокрема, у країні примусово ліквідували низку компаній, які допомагали російським банкам та держкорпораціям залучати мільярди доларів на міжнародних ринках.

☝️ Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.