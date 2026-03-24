Іран пригрозив США та Ізраїлю новими «сюрпризами»

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Іран заявив про підготовку нових дій проти США та Ізраїлю, які можуть бути реалізовані вже найближчими днями. Про це повідомляють державні медіа, зокрема Tasnim News.

📢 «Іран запланував нові сюрпризи на найближчі дні війни, реалізація яких може дати дуже значні результати», – цитують ЗМІ військове джерело.

У Тегерані натякають, що ці дії можуть мати суттєві наслідки для перебігу конфлікту. Також іранська сторона порушила питання стану військової інфраструктури США.

📢 «Трамп знає, що його наступальні та оборонні військові боєприпаси перебувають у дуже поганому стані», – заявило джерело.

За оцінками Тегерана, США не зможуть досягти військової перемоги навіть у стратегічно важливому регіоні Ормузької протоки.

📢 «Трамп не має надії на військову перемогу та відкриття Ормузької протоки військовими засобами», – наголосили представники Іран.

Окремо зазначається, що можливі дії Ірану можуть вплинути не лише на військову ситуацію, а й на глобальні економічні процеси.

📊 Зокрема, йдеться про потенційний вплив на фондові ринки та ціни на нафту.

📢 «Зверніть увагу на небо, фондові ринки та ціни на нафту», – заявив співрозмовник іранських медіа.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Іран нібито погодився утриматися від створення ядерної зброї в межах потенційної угоди. Втім, в Іран заперечують факт будь-яких прямих переговорів із США.

☝️ Представники Міністерства закордонних справ Ірану заявили, що інформація про «продуктивний діалог» не відповідає дійсності. За їхніми словами, заяви Дональда Трампа є частиною політики, спрямованої на вплив на енергетичні ринки та виграш часу для можливих військових дій.

 

