Іран пригрозив США та Ізраїлю новими «сюрпризами»

Іран заявив про підготовку нових дій проти США та Ізраїлю, які можуть бути реалізовані вже найближчими днями. Про це повідомляють державні медіа, зокрема Tasnim News.

📢 «Іран запланував нові сюрпризи на найближчі дні війни, реалізація яких може дати дуже значні результати», – цитують ЗМІ військове джерело.

У Тегерані натякають, що ці дії можуть мати суттєві наслідки для перебігу конфлікту. Також іранська сторона порушила питання стану військової інфраструктури США.

📢 «Трамп знає, що його наступальні та оборонні військові боєприпаси перебувають у дуже поганому стані», – заявило джерело.

За оцінками Тегерана, США не зможуть досягти військової перемоги навіть у стратегічно важливому регіоні Ормузької протоки.

📢 «Трамп не має надії на військову перемогу та відкриття Ормузької протоки військовими засобами», – наголосили представники Іран.

Окремо зазначається, що можливі дії Ірану можуть вплинути не лише на військову ситуацію, а й на глобальні економічні процеси.

📊 Зокрема, йдеться про потенційний вплив на фондові ринки та ціни на нафту.

📢 «Зверніть увагу на небо, фондові ринки та ціни на нафту», – заявив співрозмовник іранських медіа.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Іран нібито погодився утриматися від створення ядерної зброї в межах потенційної угоди. Втім, в Іран заперечують факт будь-яких прямих переговорів із США.

☝️ Представники Міністерства закордонних справ Ірану заявили, що інформація про «продуктивний діалог» не відповідає дійсності. За їхніми словами, заяви Дональда Трампа є частиною політики, спрямованої на вплив на енергетичні ринки та виграш часу для можливих військових дій.