Індія та Китай не купують російську нафту – ЗМІ

Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти через нові санкції США. Вони стали причиною стрімкого зростання тарифів на танкерні вантажні перевезення. Про це у вівторок, 28 січня, повідомляє агенція Reuters.

Як зазначають трейдери та судноплавні компанії, торгівля російською нафтою з поставками на березень зупинилася в Азії. У Китаї виник значний розрив між цінами покупців та продавців, оскільки фрахт танкерів, які не підпадають під санкції США, різко здорожчав.

Нагадаємо, що 10 січня Сполучені Штати запровадили нові масштабні санкції, які зачепили російський ланцюг постачання нафти. Це спричинило зростання фрахтових ставок на танкери, а китайські та індійські порти почали уникати санкційних суден.

Зокрема, пропозиції на російську нафту марки ESPO Blend, яку експортують із порту Козьміно на Тихому океані, зросли до 3-5 доларів США за барель порівняно з ціною марки ICE Brent на умовах поставки із судна (DES) у Китай. Трейдери пояснюють це тим, що ставки фрахту для танкерів типу Aframax на цьому маршруті підскочили на кілька мільйонів доларів.

До запровадження санкцій, зимовий попит та підвищення цін на конкуруючі сорти нафти з Ірану спричинили зростання спотових премій на нафту сорту ESPO Blend до Китаю майже до 2 доларів США за барель. Це є найвищим рівнем з початку повномасштабної війни рф проти України, яка раніше спричинила знижки до 6 доларів США.

Фінансовий директор індійської компанії Bharat Petroleum Corp Ltd минулого тижня повідомив агентству, що березневі пропозиції на нафту поки не надходили.

📢 «Ми не отримали жодної нової пропозиції на березневі поставки, як це зазвичай буває», — заявив представник компанії. Там очікують зменшення обсягів постачань у березні порівняно із січнем і груднем.

Минулого року російська сира нафта становила 36% індійського імпорту. А майже п’ята частина постачань припадала на Китай.

Аналітична компанія Kpler зазначає, що нові санкції охоплюють танкери, які перевозять близько 42% російського морського експорту нафти, насамперед до Китаю. Водночас деякі з цих суден продовжують поступово розвантажуватися в Китаї та Індії протягом пільгового періоду звільнення від санкцій.

Міністр нафти Індії Панкадж Джайн заявив журналістам, що США пояснили необхідність розвантаження танкерів із російською нафтою до 27 лютого.