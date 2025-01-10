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США запровадили потужні санкції проти нафти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
США запровадили потужні санкції проти нафти росії

Сполучені Штати Америки (США) запровадили черговий пакет масштабних санкцій, спрямованих на нафтовий сектор росії. Як повідомило американське Міністерство фінансів у п’ятницю, 10 січня, нові обмеження охоплюють понад 400 фізичних осіб та компаній, що мають стосунок до енергетичного сектору рф та сприяють фінансуванню військових операцій кремля.

Під санкційні заходи потрапили найбільші представники російської нафтогазової галузі, зокрема компанії «Газпром Нафта» та «Сургутнефтегаз» разом із дочірніми структурами. Також обмеження поширюються на два ключові термінали з експорту скрапленого природного газу (СПГ) — Portovaya та Cryogas Vysotsk.

Діяльність великих російських страхових компаній, таких як «Інгосстрах» та «Альфастрахування», також блоковано. Як зазначається, ці фірми брали участь у страхуванні суден, що транспортують нафту, допомагаючи росіянам обходити міжнародні санкції.

До списку санкцій увійшли 184 танкери, серед яких судна, що належать компанії «Совкомфлот».

Крім того, американським компаніям заборонено надавати будь-які послуги, пов’язані з видобутком нафти на території росії, включаючи експорт чи реекспорт таких послуг навіть побічно. Було внесено до «чорного списку» близько 30 російських компаній із цього сегменту

Окрему увагу у нових санкціях приділено державній атомній корпорації «Росатом». Під обмеження потрапили 14 членів ради директорів цієї компанії.

☝️ Нагадаємо, що за останні місяці росія зменшила обсяги експорту нафти до мінімуму за останні 16 місяців. Ці показники скоротилися на 540 тисяч барелів на добу порівняно з піковими значеннями в жовтні.

👉 Також раніше було повідомлено, що чинний президент США Джо Байден розглядає можливість запровадження масштабних санкцій, які мають на меті значно посилити тиск на росію.

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