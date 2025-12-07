Європі потрібно більше впевненості у протидії росії – Каллас

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала спокійно реагувати на різкі формулювання щодо Європи, викладені адміністрацією Дональда Трампа в оновленій «Стратегії національної безпеки США». Як повідомляє Politico, виступаючи на форумі в Досі, вона зазначила, що окремі зауваження Вашингтона можуть бути справедливими — зокрема твердження про те, що «Європа недооцінює власну силу щодо росії».

📢 «Нам слід бути більш впевненими в собі, це точно», — наголосила Каллас. Дипломатка зазначила, що йдеться насамперед про політичний і економічний вплив, яким ЄС володіє у відносинах з рф.

У документі Білого дому Європу звинуватили у «цивілізаційному стиранні» через міграційну політику. Також вказано на цензуру правих партій та нібито перешкоду у завершенні російсько-української війни. Стратегія також містить сигнали про можливу підтримку європейських ультраправих рухів і майже не згадує росію як ключового агресора.

Каллас пояснила, що ці формулювання відображають, зокрема, оцінку «нестачі впевненості» Європи у власній позиції щодо рф. За її словами, союзники у Європі мають переваги над росією майже в усіх показниках твердої сили — окрім ядерного озброєння.

📢 «Європейські союзники мають значну перевагу над росією у твердій силі майже за всіма показниками, окрім ядерної зброї. Внаслідок війни росії в Україні європейські відносини з росією зараз глибоко послаблені. Багато європейців вважають росію екзистенційною загрозою», — йдеться у стратегічному документі.

На запитання, чи розглядає Трамп Європу як «ворога», глава європейської дипломатії відповіла, що в американському тексті вона не побачила такого висновку. Навпаки, Каллас акцентувала на тих положеннях, які підкреслюють значення трансатлантичного партнерства.

📢 «США все ще є нашим найбільшим союзником», — заявила вона. — «Ми не завжди мали спільну думку з різних питань. Але загальний принцип залишається незмінним: ми найбільші союзники, і ми повинні триматися спільно».

Її коментар прозвучав невдовзі після заяви премʼєра Польщі Дональда Туска, який також підкреслив, що Європа є союзником, а не ворогом США, і закликав дотримуватися цього принципу.