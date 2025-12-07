Прем’єр Польщі нагадав США: Європа — партнер, а не ворог

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Європа була й залишається союзником Сполучених Штатів, а не їхньою проблемою, й підкреслив необхідність зберігати цей принцип. Про це глава польського уряду написав у соцмережі Х (колишній Twitter) у суботу, 6 грудня.

📢 «Європа — ваш найближчий союзник, а не ваша проблема. І у нас є спільні вороги. Принаймні так було протягом останніх 80 років. Ми маємо дотримуватися цього, це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Якщо, звичайно, нічого не змінилося», — зазначив він.

☝️ Заява Туска з’явилася на тлі активного обговорення оновленої Стратегії національної безпеки США, яку американська адміністрація представила цього тижня. У документі наголошується, що Вашингтон планує зосередитися на «поверненні до стратегічної стабільності» у відносинах з росією, а також на поступовому перекладанні більшої частини відповідальності за оборону на європейських партнерів.

Також у стратегії вказано, що США вважають необхідним «запобігати подальшому розширенню НАТО». Це вже викликало дискусії серед західних політиків щодо можливих наслідків для регіональної безпеки.

☝️ Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи в Сеймі, наголосив, що дії росії проти польської держави останніми місяцями стали якісно небезпечнішими та координуються кремлем.