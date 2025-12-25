Четвер, 25 Грудня, 2025
Єврокомісія рішуче засудила санкції США проти європейських посадовців

Денис Молотов
Єврокомісія рішуче засудила санкції США проти європейських посадовців
Фото з відкритих джерел: колишній єврокомісар з цифрових послуг Тьєррі Бретон.

Європейська комісія оприлюднила офіційну заяву у відповідь на санкції, які Сполучені Штати 24 грудня запровадили проти одного з колишніх єврокомісарів та кількох представників європейських організацій з протидії дезінформації. Обмеження були введені під приводом нібито «цензури».

Йдеться про заборону на в’їзд до США для п’яти громадян Європейського Союзу. Зокрема, для колишнього єврокомісара з цифрових послуг Тьєррі Бретона.

📢 «Свобода слова є основоположним правом у Європі та спільною основною цінністю зі Сполученими Штатами в усьому демократичному світі», — наголосили в Європейській комісії.

У ЄК підкреслили, що європейські цифрові правила спрямовані на забезпечення безпечних, чесних і рівних умов для всіх компаній та застосовуються справедливо і без дискримінації.

☝️ У заяві також зазначено, що Європейський Союз звернувся до американської сторони з вимогою надати офіційні роз’яснення щодо запроваджених санкцій.

📢 «За потреби ми швидко та рішуче відреагуємо, щоб захистити нашу регуляторну автономію від невиправданих заходів», — заявили в Єврокомісії.

Нагадаємо, 24 грудня США запровадили санкції проти колишнього єврокомісара з цифрових послуг Тьєррі Бретона. А також ще чотирьох осіб, пов’язаних із боротьбою з дезінформацією у медіа та соціальних мережах. Вашингтон звинуватив їх у нібито «зусиллях з примусу до цензури».

Під санкції також потрапили керівник Center for Countering Digital Hate (CCDH) Імран Ахмед, керівниця Global Disinformation Index (GDI) Клер Мелфорд, засновниця та керівниця HateAid Анна-Лен фон Ходенберг. А також співголова HateAid Жозефіна Балон.

Тьєррі Бретон є одним із ключових розробників європейського Закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Він зобов’язує цифрові платформи, зокрема американські, дотримуватися вимог законодавства ЄС.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив про намір обмежити в’їзд до країни особам, яких Вашингтон вважає причетними до тиску на американські онлайн-платформи.

Було зазначено, що адміністрація президента США Дональда Трампа серйозно розпочала розглядати можливість запровадження санкцій проти Європейського союзу або його окремих представників ще з кінця серпня 2025 року.

Також нагадаємо, що Єврокомісія наклала на соцмережу X (колишній Twitter) штраф у розмірі 120 млн євро за порушення вимог прозорості. Відповідні вимоги ЄС передбачені у Digital Services Act. Після цього власник платформи Ілон Маск закликав до «розпуску» Європейського Союзу.

