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Трамп підписав «пекельні санкції» проти росії

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Трамп підписав пекельні санкції
Ілюстративне фото.

Президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав закон про масштабне посилення санкцій проти росії. Документ, який у медіа називали пакетом «пекельних санкцій», перед цим схвалили обидві палати Конгресу США.

Про підписання закону повідомляє Reuters.

Закон передбачає санкції проти російських високопосадовців, олігархів, банків і фінансових установ, а також іноземних структур, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Окремий блок обмежень стосується російського «тіньового флоту», за допомогою якого москва продовжує експортувати нафту в обхід західних санкцій.

Одним із ключових положень стали вторинні торговельні обмеження. Президент США отримав право встановлювати мита до 100% на товари з п’яти країн — найбільших покупців російської нафти та природного газу, а також проти держав, які допомагають обходити енергетичні санкції.

Йдеться саме про право запровадити такі мита, а не про їх автоматичне введення одразу після підписання закону.

Передбачені й винятки. Зокрема, обмеження можуть не застосовуватися до країн, які закуповують менш як 15% російського газового експорту та суттєво скорочують залежність від російського газу. Закон також дозволяє президенту США робити винятки з міркувань національних інтересів.

Палата представників США схвалила документ 16 вересня 262 голосами проти 159. Раніше Сенат підтримав його 86 голосами проти 11.

Закон отримав назву на честь покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним із головних авторів санкційної ініціативи.

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