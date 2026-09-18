Трамп підписав «пекельні санкції» проти росії

Президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав закон про масштабне посилення санкцій проти росії. Документ, який у медіа називали пакетом «пекельних санкцій», перед цим схвалили обидві палати Конгресу США.

Про підписання закону повідомляє Reuters.

Закон передбачає санкції проти російських високопосадовців, олігархів, банків і фінансових установ, а також іноземних структур, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Окремий блок обмежень стосується російського «тіньового флоту», за допомогою якого москва продовжує експортувати нафту в обхід західних санкцій.

Одним із ключових положень стали вторинні торговельні обмеження. Президент США отримав право встановлювати мита до 100% на товари з п’яти країн — найбільших покупців російської нафти та природного газу, а також проти держав, які допомагають обходити енергетичні санкції.

Йдеться саме про право запровадити такі мита, а не про їх автоматичне введення одразу після підписання закону.

Передбачені й винятки. Зокрема, обмеження можуть не застосовуватися до країн, які закуповують менш як 15% російського газового експорту та суттєво скорочують залежність від російського газу. Закон також дозволяє президенту США робити винятки з міркувань національних інтересів.

Палата представників США схвалила документ 16 вересня 262 голосами проти 159. Раніше Сенат підтримав його 86 голосами проти 11.

Закон отримав назву на честь покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним із головних авторів санкційної ініціативи.