Депутата із Сіверськодонецька судитимуть за незаконне збагачення та розкрадання майна лікарні

До суду скерували обвинувальний акт щодо депутата Сіверськодонецької районної ради Луганської області, який тривалий час очолював міську багатопрофільну лікарню. Йому інкримінують незаконне збагачення та привласнення майна в особливо великих розмірах. Про завершення розслідування повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За версією слідства, генеральний директор релокованого медичного закладу організував закупівлі товарів для лікарні за завищеними цінами. До схеми, як стверджують правоохоронці, залучали підконтрольні йому комерційні структури. У повідомленні СБУ йдеться про придбання спеціалізованого транспорту, електролабораторії та медичного обладнання.

💶 Завищені ціни на закупівлях і 10,6 млн грн готівки

Один із задокументованих епізодів стосується закупівлі електролабораторії та спеціалізованого автотранспорту у 2022 році. За даними СБУ, їх придбали за суттєво завищеною вартістю, а для надання медичної допомоги вони взагалі не використовувалися. Збитки Сіверськодонецької громади за цим епізодом правоохоронці оцінили у 5,7 млн грн.

Також слідство встановило обставини придбання лапароскопічного обладнання під час активних бойових дій на Луганщині. Як зазначають у спецслужбі, керівник лікарні організував цю закупівлю за завідомо завищеною ціною. Унаслідок таких дій, за розрахунками правоохоронців, громада зазнала ще 4,2 млн грн збитків.

Окремо СБУ повідомила про закупівлю медичного устаткування у 2024 році. За матеріалами розслідування, сплачена лікарнею сума на 1,4 млн грн перевищувала реальну вартість обладнання.

Для перевірки закупівель спецслужба ініціювала аналіз фінансової діяльності закладу охорони здоров’я. За повідомленням СБУ, перевірка підтвердила численні випадки придбання обладнання за цінами, що суттєво перевищували ринкові.

Інша частина обвинувачення стосується походження статків посадовця. Правоохоронці вважають, що впродовж 2020–2024 років він набув необґрунтовані активи. Під час обшуку співробітники СБУ та поліції виявили й вилучили готівку в різних валютах на загальну суму 10,6 млн грн.

За даними слідства, вартість вилучених коштів більш ніж на 6 млн грн перевищувала офіційні законні доходи керівника лікарні. Таким чином, сума знайденої готівки та встановлене слідством перевищення доходів є окремими показниками у справі.

⚖️Дії обвинуваченого кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

частиною 5 статті 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах;

статтею 368-5 — незаконне збагачення.

У разі доведення вини посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також передбачена заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Передачу обвинувального акта до суду підтвердила Національна поліція України. Матеріали розглядатимуть по суті.

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Комплекс заходів проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з ГУ Нацполіції в Луганській області за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що мешканцю Луганська заочно повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. За даними Служби безпеки України, він забезпечує роботу захопленої залізничної інфраструктури області для потреб російських військ, зокрема сприяє підвезенню техніки та пального до фронту.