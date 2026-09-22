Дві тисячі — достатньо: у бюджеті на ВПО додали мільярди, а виплати не підвищили

У проєкті бюджету на 2027 рік уряд заклав 83,2 млрд грн на підтримку ВПО. Це на 11,6 млрд більше, ніж передбачено зараз.

Для переселенця цифра звучить обнадійливо. Але більших щомісячних виплат за нею поки немає. Дорослі ВПО й надалі отримують 2 тис. грн на місяць, діти та люди з інвалідністю — 3 тис. грн. Ці суми Кабмін установив ще у березні 2022 року, і за чотири з половиною роки вони не зросли ні на гривню.

Дві тисячі у 2022 й 2026 — це вже зовсім не одне й те саме

Коли навесні 2022 року держава встановила виплати для ВПО у 2 тис. грн дорослому та 3 тис. грн дитині чи людині з інвалідністю, ці гроші вже тоді не могли покрити навіть оренду житла. Але минуло чотири з половиною роки, ціни пішли далеко вгору, а виплати так і залишилися на місці. На цьому тлі дві тисячі гривень виглядають уже відверто символічною допомогою.

Для порівняння: у 2026 році навіть офіційний прожитковий мінімум становить 3 209 грн на одну людину, а для працездатної особи — 3 328 грн. Дорослому ВПО держава платить 2 000 грн на місяць, дитині або людині з інвалідністю — 3 000 грн. І навіть ці гроші отримують далеко не всі переселенці.

За чинними правилами допомогу призначають на шість місяців. Для багатьох сімей при її продовженні рахують доходи: у 2026 році середньомісячний дохід на одного отримувача, як правило, не повинен перевищувати 10 380 грн. Крім доходів, у правилах є й майнові обмеження — зокрема щодо житла, депозитів та великих покупок.

Виходить парадокс: 2–3 тис. грн не переглядали з 2022 року, за цей час вони суттєво знецінилися, а право навіть на таку мізерну допомогу переселенцю ще треба доводити. Причому за ці роки держава не раз змінювала правила й звужувала коло тих, хто може її отримувати.

Якщо виплати не збільшують, то куди підуть 83 млрд

У ці 83,2 млрд входять не тільки гроші, які ВПО отримують на картки. На допомогу на проживання Мінфін заклав 39,6 млрд грн — менше половини загальної суми. Решта — це житло, компенсації за знищене та пошкоджене майно, соціальні послуги, працевлаштування, «єОселя» та інші програми.

І саме туди переважно підуть додаткові гроші. З 11,6 млрд грн, на які має зрости загальна підтримка ВПО, лише 900 млн грн додають до допомоги на проживання.

Найбільше зростають витрати на тимчасове житло — на 5,3 млрд грн. Більше грошей також передбачено на соціальні послуги, працевлаштування та «єОселю».

Тобто понад 80% приросту припадає не на щомісячні виплати. Саме по собі це не означає, що гроші витрачають не на ВПО. Людям, які втратили будинок або роками живуть у гуртожитку чи місці тимчасового проживання, житлова програма може бути значно важливішою за кількасот гривень доплати. Але є інша проблема: скористатися такими програмами зможуть далеко не всі: «єОселя» залишається кредитом, житлові ваучери доступні лише визначеним категоріям, а тимчасового житла вистачить лише невеликій частині переселенців. Ми вже детально розбирали це у матеріалі «Два мільйони не для всіх, решта — в кредит: що насправді змінюють для ВПО».

Звідки тоді взялося «плюс 900 млн на виплати»

Тут є ще одна показова деталь: у бюджеті на 2026 рік держава спочатку заклала на допомогу на проживання ті самі 39,6 млрд грн, які тепер пропонує на 2027-й. Протягом року частину цих грошей перекинули на інші потреби.

Лише у вересні уряд забрав із програми виплат 565,2 млн грн і передав їх громадам на житло для ВПО. Мінсоцполітики пояснило, що після уточнення фактичної потреби у виплатах ці гроші можна було використати на житлові програми. Ми вже розбирали цей перерозподіл окремо.

Після таких змін нинішній план допомоги на проживання скоротився приблизно до 38,7 млрд грн. І ось уже з цією меншою сумою Мінфін порівнює майбутні 39,6 млрд. Так і виходить заявлене збільшення на 900 млн грн.

Ось що поки стоїть за 83 мільярдами, якщо дивитися на бюджет не з презентації Мінфіну, а з боку самого переселенця. Але і це не остаточне рішення. Проєкт держбюджету №16000 має пройти Верховну Раду, тому окремі суми до ухвалення закону ще можуть змінитися.

Загальний проєкт бюджету-2027, його дефіцит, соціальні видатки та залежність від зовнішнього фінансування ми вже розбирали у матеріалі «Бюджет на межі: хто заплатить за ще один рік великої війни».