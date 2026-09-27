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Під Києвом дрон рф упав на автотрасу: загинула жінка, троє людей постраждали

Денис Молотов
Денис Молотов
Під Києвом дрон рф упав на автотрасу: загинула жінка, троє людей постраждали 04
Фото: Наслідки російських атак на Київщині / фото з відкритих джерел / 27.09.2026

У неділю, 27 вересня, російський безпілотник упав на проїжджу частину у Вишневому Бучанського району Київської області, коли дорогою рухалися автомобілі. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще троє постраждали, повідомила ДСНС України.

Під Києвом дрон рф упав на автотрасу: загинула жінка, троє людей постраждали 03
Фото: Наслідки російських атак на Київщині / фото з відкритих джерел / 27.09.2026

Удар пошкодив п’ять автомобілів. Рятувальники надали допомогу пораненим, після чого їх госпіталізували до лікарні.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко уточнив, що у Вишневому загинула жінка. На місці удару також сталося займання. Стан постраждалих уточнюють, їм надають необхідну медичну допомогу.

Дрони рф цього дня атакували й інші населені пункти Київщини

За інформацією обласної влади, у Броварах виникли пожежі складської та офісної будівель. Повідомлень про постраждалих на цих локаціях не було.

Згодом Київська ОВА повідомила про ще одного постраждалого у Фастівському районі. Там атака пошкодила підприємство з виробництва вікон і два автомобілі. Охоронця підприємства госпіталізували. У Броварському районі також зафіксували пошкодження покрівлі та фасаду складу, а також недобудованої адміністративної будівлі іншого підприємства.

У Києві російські удари спричинили нові руйнування та поранення людей. За повідомленням ДСНС, у Шевченківському районі постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Київська міська прокуратура уточнювала, що серед потерпілих — двоє 16-річних підлітків та 24-річна жінка, які зазнали травм від уламків скла на вулиці.

У Солом’янському районі столиці під удар потрапив заклад освіти. Пожежу оперативно ліквідували, загиблих і постраждалих на цій локації немає.

Окремо Київська міська прокуратура повідомила, що станом на 11:00 у столиці підтверджено загибель 56-річного охоронця офісної будівлі в Солом’янському районі. Внаслідок атак також знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджено заклад харчування, АЗС, офісні будівлі й школу.

Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ударів. Інформація про наслідки атак уточнюється.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська продовжили атакувати Київ безпілотниками ввечері 26 вересня, уночі та вранці 27 вересня. У Солом’янському районі загинув чоловік, спалахнули пожежі в нежитлових будівлях і на станції технічного обслуговування.

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