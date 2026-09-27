Під Києвом дрон рф упав на автотрасу: загинула жінка, троє людей постраждали

У неділю, 27 вересня, російський безпілотник упав на проїжджу частину у Вишневому Бучанського району Київської області, коли дорогою рухалися автомобілі. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще троє постраждали, повідомила ДСНС України.

Удар пошкодив п’ять автомобілів. Рятувальники надали допомогу пораненим, після чого їх госпіталізували до лікарні.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко уточнив, що у Вишневому загинула жінка. На місці удару також сталося займання. Стан постраждалих уточнюють, їм надають необхідну медичну допомогу.

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Дрони рф цього дня атакували й інші населені пункти Київщини

За інформацією обласної влади, у Броварах виникли пожежі складської та офісної будівель. Повідомлень про постраждалих на цих локаціях не було.

Згодом Київська ОВА повідомила про ще одного постраждалого у Фастівському районі. Там атака пошкодила підприємство з виробництва вікон і два автомобілі. Охоронця підприємства госпіталізували. У Броварському районі також зафіксували пошкодження покрівлі та фасаду складу, а також недобудованої адміністративної будівлі іншого підприємства.

У Києві російські удари спричинили нові руйнування та поранення людей. За повідомленням ДСНС, у Шевченківському районі постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Київська міська прокуратура уточнювала, що серед потерпілих — двоє 16-річних підлітків та 24-річна жінка, які зазнали травм від уламків скла на вулиці.

У Солом’янському районі столиці під удар потрапив заклад освіти. Пожежу оперативно ліквідували, загиблих і постраждалих на цій локації немає.

Окремо Київська міська прокуратура повідомила, що станом на 11:00 у столиці підтверджено загибель 56-річного охоронця офісної будівлі в Солом’янському районі. Внаслідок атак також знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджено заклад харчування, АЗС, офісні будівлі й школу.

Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ударів. Інформація про наслідки атак уточнюється.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська продовжили атакувати Київ безпілотниками ввечері 26 вересня, уночі та вранці 27 вересня. У Солом’янському районі загинув чоловік, спалахнули пожежі в нежитлових будівлях і на станції технічного обслуговування.