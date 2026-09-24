ЦРУ попередило Польщу про загрозу підводним кабелям

Центральне розвідувальне управління США попередило Польщу про можливі російські атаки на підводну телекомунікаційну інфраструктуру, яку використовує міжнародна банківська система. Про це повідомляє Newsweek Polska, посилаючись на неназваних співрозмовників.

За інформацією журналістів, росія нанесла на карту підводні кабелі між Європою та Північною Америкою. Йдеться також про лінії зв’язку в Балтійському морі, які з’єднують Скандинавію з Польщею, та кабелі між Великою Британією і континентальною Європою.

Американська сторона, як стверджує видання, рекомендувала Варшаві підготувати банківську систему до можливих перебоїв. Пошкодження цієї інфраструктури може ускладнити міжнародний обмін фінансовими даними. Журналісти наводять оцінку, за якою кабельні мережі забезпечують передавання інформації про міжбанківські операції обсягом близько 10 трлн доларів щодня.

Водночас Newsweek уточнює: мережа має резервні маршрути. Якщо один кабель виходить із ладу, передавання даних автоматично перенаправляється іншими лініями. Тож окреме пошкодження не означає неминучої зупинки банківських операцій.

Попередження про диверсії та інциденти з підводною інфраструктурою

Раніше Bloomberg повідомляв, що ЦРУ застерігало європейські країни щодо можливих російських «гібридних операцій». Серед імовірних сценаріїв називали саботаж інфраструктури та операції під «чужим прапором», покликані приховати справжнього організатора.

Водночас один зі співрозмовників агентства допускав, що москва може навмисно створювати враження підготовки нападу, щоб посіяти страх. Таким чином, повідомлення про загрозу не означають, що рішення про конкретну атаку вже ухвалене.

Окремо 9 квітня британська влада оприлюднила інформацію про операцію трьох російських підводних човнів: одного класу Akula та двох спеціалізованих апаратів головного управління глибоководних досліджень рф. Британські військові разом із Норвегією та іншими союзниками відстежували їхню активність поблизу критичної підводної інфраструктури.

У Лондоні заявляли про ознаки «зловмисної діяльності» та наголошували, що спеціалізовані російські судна призначені для дослідження підводних об’єктів у мирний час і можливого пошкодження їх під час конфлікту. За повідомленням британського оборонного відомства, після спостереження союзників підводні човни залишили район операції.

Ще на початку 2025 року Associated Press повідомляло про десять пошкоджених із 2023 року кабелів у Балтійському морі. Інциденти зачепили Естонію, Фінляндію, Швецію, Німеччину та Литву. Щонайменше у двох випадках судна підозрювали в пошкодженні кабелів якорями, які вони тягнули морським дном. Ця цифра стосується того періоду, а причетність росії та умисний характер пошкоджень не були встановлені щодо всіх інцидентів.

👉 Також нагадаємо, що пошкодження кабелів у Балтиці змушує Європейський Союз вживати додаткових заходів для захисту критичної інфраструктури. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.