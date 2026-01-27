ЄС та Індія уклали іторичну угоду вільної торгівлі

Угода про вільну торгівлю ЄС та Індії остаточно узгоджена. Відповідний договір охопить близько 25% світового валового внутрішнього продукту та майже третину глобальної торгівлі. Про це повідомила пресслужба Європейського Союзу у вівторок, 27 січня.

За даними ЄС, щорічний обсяг торгівлі товарами та послугами між Євросоюзом та Індією перевищує 180 млрд євро та забезпечує близько 800 тисяч робочих місць у країнах ЄС. Очікується, що реалізація угоди дозволить подвоїти експорт європейських товарів до Індії до 2032 року.

☝️ Ключовим елементом договору стане скасування або зниження тарифів на 96,6% товарів, які Євросоюз експортує до Індії. Загалом це дасть змогу європейським компаніям заощаджувати приблизно 4 млрд євро щороку на митних платежах.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила:

📢 «Сьогодні ЄС та Індія творять історію, поглиблюючи партнерство між найбільшими демократіями світу. Ми створили зону вільної торгівлі з населенням 2 мільярди людей, і обидві сторони отримають економічну вигоду. Ми дали світові зрозуміти, що співпраця, заснована на правилах, як і раніше, приносить відмінні результати».

Своєю чергою прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зазначив, що у світі вже називають цю домовленість «матір’ю всіх угод».

📢 «Ця угода відкриє величезні можливості для 1,4 млрд людей в Індії та мільйонів людей у Європі», — заявив він.

У Євросоюзі очікують, що найбільше від договору виграють сільське господарство, автомобілебудування та сектор послуг. Зокрема, мита на автомобілі з ЄС поступово знижуватимуться зі 110% до 10%, а на автозапчастини будуть повністю скасовані протягом 5–10 років.

Також передбачено переважне скасування тарифів у розмірі 44% на техніку, 22% на хімічну продукцію та 11% на фармацевтичні товари. Мита на вина з ЄС зменшаться зі 150% до 75%, а на оливкову олію — з 45% до нуля. Індія також повністю скасує мита на перероблені продукти, зокрема макарони та шоколад.

📊 Крім того, угода забезпечить компаніям з ЄС привілейований доступ до індійського ринку послуг, зокрема у фінансовому секторі та сфері морського транспорту.

Офіційне підписання договору між ЄС та Індією очікується після завершення юридичної перевірки, яка триватиме орієнтовно п’ять-шість місяців.

📌 Нагадаємо, переговори щодо угоди про вільну торгівлю ЄС та Індія розпочали ще у 2007 році, але у 2013-му вони були призупинені. Діалог відновили у 2022 році. Також сторони готуються до підписання окремої безпекової угоди, яка охоплюватиме морську безпеку, кібербезпеку та боротьбу з тероризмом.