Понеділок, 13 Жовтня, 2025
ЄС схвалив умови нової торговельної угоди з Україною

Денис Молотов
Держави-члени Європейського Союзу 13 жовтня офіційно схвалили умови нової торговельної угоди з Україною, яка має замінити чинний «торговельний безвіз», термін дії якого завершився у червні 2025 року. Про це повідомила Рада ЄС.

Як зазначається, ухвалене рішення є логічним продовженням попередніх домовленостей про перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС. Ці домовленості були досягнуті 30 червня 2025 року між Європейською комісією та урядом України. Їхня мета – створити довгострокову, стабільну та взаємовигідну торговельну основу у контексті поступового приєднання України до Європейського Союзу.

☝️ За словами міністра закордонних справ Данії, який нині головує у Раді ЄС, Ларса Льокке Расмуссена, нове рішення Євросоюзу підтверджує непохитну підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.

📢 «Ми допомагаємо Україні у військовому та фінансовому плані, але ми також повинні допомогти їй, сприяючи лібералізації торгівлі. І ЄС, і Україна виграють від скасування митних зборів, що призведе до стійкої економічної стабільності, міцних торговельних відносин та подальшої інтеграції України з ЄС», – заявив він.

Нова узгоджена позиція Євросоюзу покликана збільшити торговельні потоки між ЄС та Україною, забезпечивши водночас контроль за відповідністю українських товарів європейським стандартам виробництва. Йдеться про дотримання вимог щодо добробуту тварин, використання пестицидів і ветеринарних препаратів.

Водночас нова угода враховує специфічні інтереси окремих аграрних секторів ЄС. Запроваджується захисний механізм, який може бути активований у випадку порушення ринкової рівноваги.

Окрему увагу приділено «чутливим» категоріям продукції.

Зокрема, доступ до ринку для цукру, м’яса птиці, яєць, пшениці, кукурудзи та меду залишатиметься обмеженим. Натомість повна лібералізація торгівлі буде можливою лише для нечутливих товарів, зокрема молока та молочних продуктів.

Після рішення Ради ЄС остаточне схвалення оновленої торговельної угоди ухвалить Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі. Це відбудеться в межах перегляду згідно зі статтею 29(4) Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Раніше повідомлялося, що завершення дії попереднього «торговельного безвізу» спричинило зростання торговельного дефіциту України. Це й стало одним із чинників для розробки нової, більш збалансованої угоди.

👉 Також раніше Україна наполягала на продовженні дії режиму «торговельного безвізу» з ЄС щонайменше до завершення 2025 року.

