Україна просить зберегти торговельний безвіз з ЄС до кінця 2025 року

Україна наполягає та намагається продовжити дію режиму «торговельного безвізу» з Європейським Союзом щонайменше до завершення 2025 року. Наразі Україна активно веде діалоги з усіма партнерами в ЄС. Про це у середу, 9 квітня, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції за підсумками 10-ї зустрічі Ради асоціації Україна — ЄС, повідомляє «Укрінформ».

Глава уряду зазначив, що торговельний безвіз має велике значення для українського малого та середнього бізнесу, який вже активно працює на європейському ринку. За його словами, нині триває активний діалог з усіма партнерами в ЄС, і Київ наполягає на продовженні автономних торговельних заходів, які передбачають фактично безмитну торгівлю між сторонами.

📢 «Це питання є надзвичайно актуальним в Україні особливо для малого й середнього бізнесу, який сьогодні має відповідні контракти з європейськими партнерами. Ми велику увагу приділили цьому питанню, на всіх рівнях проговорили необхідність продовження автономних торговельних заходів хоча б до кінця цього року, щоб встигнути внести відповідні зміни у 29-ту статтю Угоди про Асоціацію та закріпити ці автономні торговельні заходи, які дозволяють нам практично безмитну торгівлю. На сьогодні ми вже інтегровані в європейський ринок», — наголосив Шмигаль.

Прем’єр також додав, що уряд прагне внести зміни до статті 29 Угоди про асоціацію. Для того, аби юридично закріпити ці автономні заходи, які вже діють. Він підкреслив, що Україна фактично інтегрована в європейський ринок.

Водночас українська сторона, за словами Шмигаля, підходить до переговорів прагматично, враховуючи позиції партнерів і демонструючи готовність до компромісу. Кабінет міністрів уже запровадив низку обмежень на експорт і проводить їх верифікацію.

📢 «У нас на сьогодні вже запроваджені певні обмеження (на експортні операції – ред.) постановами Кабінету міністрів, здійснюється їх певна верифікація. Ми готові домовлятися з нашими партнерами, з Європейською комісією, щоб зберегти той рівень кооперації, який існує станом на сьогодні, продовжити його і далі імплементувати в угоду. Ми дуже оптимістично дивимося на це. Партнери нас чують, вони розуміють потреби України», — додав прем’єр.

Він також подякував партнерам з ЄС за глибоку і конструктивну співпрацю.

📌 Нагадаємо, у травні 2022 року Євросоюз уперше скасував усі мита та квоти на експорт з України на рік у зв’язку з повномасштабною війною. Відтоді режим торговельного безвізу продовжували двічі — у 2023 та 2024 роках. Утім, як повідомляли ЗМІ, ЄС наразі не планує автоматичного подовження після 5 червня 2025 року.