ЄС продовжує фінансувати армію рф, купуючи російські енергоносії

Попри те, що війна росії проти України триває вже четвертий рік, а Європейський Союз продовжує надавати Києву масштабну військову, фінансову та гуманітарну допомогу, деякі країни-члени блоку наростили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році.

☝️ Як повідомляє Reuters, серед держав, що збільшили закупівлі нафти й газу з росії, — Франція, Угорщина, Нідерланди, Бельгія, Румунія, Хорватія та Португалія. Водночас Євросоюз загалом скоротив свою залежність від енергоносіїв рф на 90% з 2022 року. Але суттєві комерційні платежі за російську енергію все ще продовжуються.

💶 Зокрема, у 2025 році Франція наростила закупівлі нафти та газу на 40% — до €2,2 млрд. Нідерланди збільшили імпорт на 72%, до €498 млн. Схожі тенденції зафіксовано в Угорщині, де обсяги зросли на 11%. А в Португалії — одразу на 167%, що стало рекордним показником серед країн блоку.

Критика такої залежності Європи від російських ресурсів лунає вже не перший рік. Ще під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент США Дональд Трамп різко розкритикував політику ЄС, звинувативши європейських лідерів у подвійних стандартах. Він заявив: «ЄС продовжує закуповувати нафту та газ у росії, тим часом підтримуючи Україну».

🔻 На цьому тлі Євросоюз робить кроки до поступового розриву енергетичних зв’язків із москвою.

⚠️ 8 жовтня посли країн ЄС погодили план, який передбачає повну відмову від імпорту російських енергоносіїв до 2028 року. Це рішення стане частиною законодавчої процедури, що вимагатиме ухвалення урядами держав-членів.

Водночас Естонія вже зробила рішучий крок, ухваливши рішення повністю заборонити ввезення природного газу з росії з 2026 року. Міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна заявив, що уряд прагне «досягти повної заборони на постачання скрапленого природного газу з рф».

🌍 Європейські держави також підтвердили Сполученим Штатам готовність остаточно припинити закупівлю газу, нафти та продуктів їх переробки з росії до кінця 2026 року. Це має стати важливим кроком у зміцненні енергетичної незалежності континенту.

📈 Попри гучні політичні заяви про енергетичну незалежність, імпорт російських енергоносіїв у ЄС поки що залишається вагомим елементом економічних зв’язків із рф. Водночас дедалі більше країн демонструють готовність остаточно позбавитись залежності від російських енергоносіїв у найближчі роки.