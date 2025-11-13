ЄС перерахував Україні 5,9 млрд євро: рф платить за свої злочини

Євросоюз надав Україні черговий транш фінансової допомоги на суму 5,9 мільярда євро. Про це у четвер, 13 листопада, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

📢 «З цієї суми 4,1 мільярда євро надано в межах механізму ERA Loans — це завершальний транш у рамках програми на 18 мільярдів євро, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів», — написала глава уряду.

Вона підкреслила, що ці кошти стали прикладом того, як росія починає платити за свої злочини, а також — сигналом європейської солідарності та рішучої підтримки України.

Ще 1,8 мільярда євро надано у межах ініціативи Ukraine Facility. За словами Свириденко, це є підтвердженням того, що Україна впевнено продовжує шлях реформ та європейської інтеграції.

📢 «Обидва рішення – результат стратегічного партнерства та довіри між Україною та Європейським Союзом. Це допомагає нам зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни – найбільшої в Європі з часів Другої світової. Ці кошти — про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне – оборону», — підкреслила прем’єр.

Вона також висловила вдячність президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Марті Кос за «лідерство й непохитну підтримку України».

☝️ Нагадаємо, ЄС уже розглядає нові варіанти фінансової підтримки України у 2026–2027 роках. За попередніми оцінками, мова може йти про 130–140 мільярдів євро.

👉 Також було повідомлено, що Норвегія не планує використовувати кошти свого суверенного інвестиційного фонду, який є найбільшим у світі, щоб забезпечити Євросоюз можливістю передати Україні заморожені російські валютні резерви на суму 140 мільярдів євро.