ЄБРР знизив прогноз зростання економіки України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2026–2027 роки. Цьогоріч банк очікує збільшення економіки на 1,5%, а наступного року — на 2,5%. Основними причинами перегляду стали посилення російських атак на підприємства, енергетику та транспортну інфраструктуру, а також порушення морських експортних перевезень. Про це йдеться в офіційному повідомленні ЄБРР щодо вересневого звіту Regional Economic Prospects.

У червні банк прогнозував зростання української економіки на 2,2% у 2026 році та на 4% у 2027-му. Отже, оцінки знижено на 0,7 та 1,5 відсоткового пункта відповідно.

Удари по портах та обміління Дунаю обмежують експорт

За оцінкою ЄБРР, російські атаки на чорноморські порти, судна й цивільну транспортну інфраструктуру суттєво ускладнили український експорт. Через морські порти Україна постачає зерно, продукцію металургії та інші товари, які забезпечують значну частину експортного виторгу.

Альтернативні маршрути Дунаєм і через «Шляхи солідарності» між Україною та ЄС допомагають підтримувати перевезення. Однак їхньої сукупної пропускної здатності недостатньо, щоб повністю компенсувати втрату можливостей глибоководних портів. Додатковими перешкодами стали низький рівень води в Дунаї та удари по залізничній інфраструктурі.

Банк прогнозує, що через поновлення блокади портів експорт зернових та олійних культур у другій половині 2026 року може скоротитися на 50–60%. Це загрожує накопиченням непроданого врожаю, ускладненнями зі зберіганням і нестачею обігових коштів в аграрних підприємств.

У вересневому звіті ЄБРР також зазначено, що порушення чорноморських перевезень посилило вплив подорожчання добрив на світовий продовольчий ринок. Ціни на пшеницю з лютого зросли більш ніж на третину й, за очікуваннями банку, залишатимуться високими до 2028 року.

Економіка наблизилася до стагнації

ЄБРР характеризує ситуацію в Україні як перехід від повільного відновлення до майже нульового зростання. У першому кварталі 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,6% у річному вимірі, а в другому — збільшився на 0,6%. Загалом за перше півріччя економіка практично не зросла. Такі дані наведено в огляді банку щодо України.

Економічну активність підтримували оборонне виробництво, державні видатки та сфера послуг. Водночас її стримували пошкодження енергетики, дефіцит працівників і логістичні обмеження.

Подальша динаміка залежатиме від перебігу війни, відновлення експортних маршрутів та доступності зовнішнього фінансування. Тривалі перебої із судноплавством і нові удари по енергетиці залишаються ризиками для прогнозу.

За даними Держстату, у 2025 році реальний ВВП України зріс на 1,8%.

👉 Також нагадаємо, що вересневий візит місії Міжнародного валютного фонду до Києва завершився без оголошення нової угоди на рівні персоналу. Формально нічого фатального не сталося: програму ніхто не закрив, МВФ дверима не грюкнув, переговори тривають.