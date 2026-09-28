Україні потрібно $175 млрд на оборону у 2027 році

Загальні потреби України на ведення війни у 2027 році Міністерство оборони оцінює у $175 млрд. Для їх забезпечення держава розраховує на власні бюджетні ресурси, міжнародне фінансування та безпосередні постачання озброєння від партнерів.

Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час бюджетної дискусії Центру економічної стратегії, яка відбулася 24 вересня.

💶 Додаткові потреби планують покривати коштами й озброєнням

За словами Єрмоличева, додаткова оборонна потреба становить близько $70 млрд. Для її покриття Україна працюватиме з міжнародними партнерами, використовуючи механізми фінансової та військової підтримки.

📢 «Потреба $70 млрд є. І тут різні інструменти мають включатися, зокрема співпраці з міжнародними партнерами, щоб не просто фінансування залучати, а й різними інструментами, які працювали протягом 4 років: Рамштайн, PURL і всі інші механізми, які пов’язані з залученням безпосереднього озброєння», – зазначив він.

Отже, частину потреб можуть забезпечити постачаннями зброї та військового обладнання. Йдеться про сукупний ресурс для оборони, який охоплює як бюджетні кошти, так і допомогу партнерів.

📈 У проєкті бюджету збільшили оборонні видатки

Єрмоличев наголосив, що під час підготовки держбюджету на 2027 рік Мінфін змінив підхід до планування оборонних витрат. У попередні роки початкові обсяги фінансування закладали нижче від потреб, а згодом доводилося шукати додаткові кошти.

📢 «Зараз ми ситуацію змінили і збільшили ресурс на сектор оборони вже безпосередньо зараз: збільшено ресурс на 518 млрд грн – тобто це від 4,4 трлн до 4,9 трлн грн наступного року», – сказав посадовець.

За уточненими даними Міністерства фінансів, у проєкті бюджету передбачено 4,885 трлн грн на сектор безпеки й оборони. Це на 517,9 млрд грн більше, ніж у плані на 2026 рік з урахуванням змін.

Єрмоличев пояснив, що станом на час дискусії в бюджеті-2026 ще не було відображено додаткових 300 млрд грн на грошове забезпечення військовослужбовців, підвищене з 1 липня, та пов’язані з обороною соціальні виплати. Ці витрати мають профінансувати з внутрішніх джерел.

У проєкті бюджету на 2027 рік відповідні 300 млрд грн уже враховані у збільшенні оборонного фінансування. Водночас розрахунки не охоплюють можливого зростання чисельності військовослужбовців, яке, за словами посадовця, складно спрогнозувати.

📊 Резервний фонд і міжнародна підтримка

Для реагування на додаткові потреби Мінфін також передбачив збільшення ресурсу резервного фонду за загальним фондом бюджету — приблизно зі 140 млрд грн до 200 млрд грн.

📢 «Тому ми надіємося, що на початок року ми вийдемо більш-менш стабільно. Плюс ми збільшили ресурс на Резервний фонд під Міністерством фінансів: в цей рік ми входили по загальному фонду близько 140 млрд грн, то на наступний рік ми вже заклали по загальному фонду 200 млрд грн», – додав Єрмоличев.

Окремо Мінфін оцінює потребу України у зовнішньому бюджетному фінансуванні на 2027 рік у $52,6 млрд. З цієї суми близько $20 млрд становлять визначені або очікувані ресурси міжнародних програм, а ще $32,6 млрд потребують підтвердження. Цей показник стосується зовнішнього фінансування держбюджету й відрізняється від озвученої додаткової потреби для забезпечення оборони.

На 2026 рік Міноборони оцінювало загальні потреби на ведення війни у $155 млрд, а нестачу фінансування — у $27 млрд. За заявами прем’єр-міністра Сергія Корецького та Мінфіну, близько $7 млрд, або приблизно 300 млрд грн, вдалося знайти завдяки внутрішнім ресурсам, зокрема резервному фонду.

Раніше Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками засідання Коаліції охочих оцінював річні витрати росії на війну приблизно у €340 млрд, а України — у €140 млрд. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також заявляв, що один день повномасштабної війни коштує Україні близько $450 млн. Його оцінку опублікував «Урядовий кур’єр».

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп знову пов’язав проблеми з постачанням дизельного пального з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах.