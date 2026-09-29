Пентагон уклав контракт до $20,7 млрд на ракети AMRAAM

Пентагон уклав із компанією Raytheon, що входить до корпорації RTX, багаторічний контракт максимальною вартістю 20,7 млрд доларів для прискорення виробництва ракет AMRAAM. Їх застосовують винищувачі та зенітні комплекси NASAMS, які перебувають, зокрема, на озброєнні України.

Про угоду офіційно повідомила RTX 28 вересня. За даними Пентагону, сам контракт укладено 25 вересня. Він передбачає п’ять основних років і можливість продовження ще на два роки за опціями.

Виробництво планують довести щонайменше до 1900 ракет на рік

Новий контракт реалізує попередні домовленості Raytheon з американським оборонним відомством щодо нарощування випуску AMRAAM до рекордного рівня — щонайменше 1900 ракет щороку.

У компанії заявили, що у 2025 році виробництво цих ракет майже подвоїлося порівняно з 2024-м. Для подальшого збільшення обсягів RTX інвестує у виробничі потужності, персонал, технології та постачальників. Компанія також вивчає можливості міжнародного спільного виробництва.

Згідно з повідомленням Пентагону, контракт охоплює закупівлю готових ракет AMRAAM, секцій наведення та пов’язані витрати. Роботи виконуватимуть у Тусоні, штат Аризона, а їх завершення очікується до 30 червня 2033 року.

Угода також передбачає постачання за програмою іноземних військових продажів для 16 країн, серед яких Велика Британія, Німеччина, Польща, Фінляндія, Японія та Тайвань.

AMRAAM застосовують винищувачі та комплекси NASAMS

За даними RTX, ракети сімейства AMRAAM використовують на 14 платформах, а на озброєнні вони перебувають у 44 країнах. Їхнє призначення охоплює як повітряні бої, так і перехоплення цілей із наземних зенітних комплексів.

Компанія Kongsberg — співрозробник NASAMS — підтверджує, що AMRAAM є базовою ракетою цієї системи. Україна застосовує NASAMS з осені 2022 року для захисту від російських повітряних атак.

Водночас у повідомленні Пентагону про новий контракт окремих постачань Україні не зазначено.

Повне фінансування залежить від Конгресу

Максимальна вартість контракту не означає, що всі 20,7 млрд доларів уже виділено. На момент його укладання Пентагон зафіксував початкові фінансові зобов’язання приблизно на 154,35 млн доларів, переважно за кошти програми іноземних військових продажів.

Як повідомляє Reuters, Конгрес поки не забезпечив фінансування всього багаторічного зобов’язання. Представники оборонної промисловості застерігають: без відповідних асигнувань виробникам складніше здійснювати масштабні інвестиції у підприємства та постачання компонентів.

Нарощування виробництва відбувається на тлі потреби поповнювати американські запаси. США одночасно передавали значні обсяги озброєння союзникам і витрачали боєприпаси під час власних операцій в Ірані, що посилило занепокоєння щодо запасів засобів ППО та високоточної зброї.

Контракт на AMRAAM є частиною ширшого розширення оборонного виробництва. Раніше США та Lockheed Martin також домовилися збільшити випуск перехоплювачів для Patriot PAC-3 MSE і THAAD.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп поширив у Truth Social колонку The Washington Post із пропозицією дозволити Україні виробляти ракети Patriot.