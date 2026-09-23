Атака на Київ 23 вересня: двоє загиблих, 23 постраждалих і перебої з інтернетом

У Києві внаслідок російської атаки безпілотниками в середу, 23 вересня, загинули двоє чоловіків, ще 23 людини постраждали. Такі уточнені дані оприлюднила Київська міська військова адміністрація (КМВА). Удари спричинили пожежі та пошкодження цивільних об’єктів у Голосіївському, Дарницькому та Солом’янському районах столиці. Інтернет-провайдери також повідомили про перебої зі зв’язком.

Перед цим міський голова Віталій Кличко повідомив про двох загиблих і 22 постраждалих. За його інформацією, 16 поранених перебували у стаціонарах міських лікарень.

📢 «Уже дві жертви атаки ворога на столицю. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув», — написав мер.

Відомості про наслідки обстрілу надходили протягом ранку й поступово уточнювалися. В одному з перших повідомлень Кличко зазначав, що медики доправили до лікарень трьох людей, двоє з яких були у тяжкому стані.

📢 «Троє постраждалих наразі у столиці. Всіх медики госпіталізували. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані», — повідомляв він.

Згодом стало відомо про смерть одного з госпіталізованих чоловіків. Станом на 10:00 КМВА повідомляла про одного загиблого та сімох постраждалих.

📢 «На жаль, у лікарні загинув чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки», — зазначили у військовій адміністрації та висловили співчуття його рідним і близьким.

Кличко повідомляв про чотирьох постраждалих у стаціонарах. Пізніше кількість госпіталізованих зросла до 16, а КМВА оновила загальне число постраждалих до 23.

Удари по бізнес-центру, АЗС і транспортних об’єктах

У Голосіївському районі російський безпілотник упав на чотириповерховий бізнес-центр. Мер повідомив про направлення екстрених служб на місце. Також у цьому районі зафіксували падіння дрона на дах нежитлової будівлі та на територію об’єкта транспортної інфраструктури.

Окремо зранку стало відомо про влучання безпілотника в автозаправну станцію у Голосіївському районі. Ще одна АЗС постраждала в Дарницькому районі: за попереднім повідомленням Кличка, там загорілася покрівля.

У Солом’янському районі один із дронів влучив у дев’ятиповерхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху. Інший безпілотник упав на будівлю магазину. Міська влада та КМВА повідомляли про направлення екстрених служб до пошкоджених об’єктів.

На тлі повідомлень у соціальних мережах про удар поблизу Центрального залізничного вокзалу «Укрзалізниця» окремо уточнила стан його будівлі.

📢 «У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено», — зазначили у компанії.

У подальшому зведенні перевізник підтвердив, що столичні залізничні вокзали не зазнали ушкоджень. Рух пасажирських поїздів вдалося зберегти, а посадку й висадку на Центральному вокзалі та вокзалі Дарниця організовували через підземні переходи відповідно до безпекових правил.

Водночас частина рейсів затримувалася. Найбільше від графіка відставали поїзди з центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини. За повідомленням «Укрзалізниці», Kyiv City Express курсував повним кільцем із затримками від 10 до 30 хвилин. Пасажирам, які через тривогу не встигли на свій рейс, компанія пообіцяла забезпечити поїздку іншим поїздом за тим самим квитком.

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Про наслідки атаки для зв’язку повідомили інтернет-провайдери «Павутина» та UTELS. Через пошкодження дата-центру вузлове обладнання UTELS залишилося без електроживлення, що могло вплинути на роботу мережі та доступність послуг.

📢 «Внаслідок чергової ворожої атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання UTELS. Наразі обладнання залишається без електроживлення, через що можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг», — йдеться у повідомленні оператора.

У компанії повідомили, що аварійно-ремонтні бригади вже працюють над відновленням обладнання та мережі. Фахівці «Павутини» також займаються поверненням зв’язку для абонентів, які зіткнулися з перебоями після обстрілу.

👉 Раніше повідомлялось, що росія з ранку 23 вересня атакувала дві АЗС у Києві, у Київській області напередодні і вночі під ударом ворога опинилися чотири райони, зачепило у тому числі склади, є постраждалі.