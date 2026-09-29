Сталеливарний завод за $15 млрд: Трамп представив проєкт

Президент США Дональд Трамп 28 вересня оголосив про плани компанії Mesabi Metallics збудувати сталеливарний комплекс у східній частині штату Айова. Інвестиції у підприємство мають становити $15 млрд, а виробництво сталі очікують розпочати у 2030 році.

За повідомленням Білого дому, на першому етапі завод зможе виробляти 7,5 млн тонн сталі щороку. Подальше розширення має збільшити потужність приблизно до 10 млн тонн на рік.

Американська адміністрація називає майбутній комплекс одним із найбільших сталеливарних підприємств в історії країни. Сама Mesabi Metallics характеризує проєкт як найбільшу разову інвестицію у сталеливарний комплекс у США.

Від руди до сталі: загальні інвестиції становитимуть $18 млрд

Новий завод стане частиною виробничого ланцюга, який об’єднає видобуток залізної руди в Міннесоті та випуск сталі в Айові. За офіційною заявою Mesabi Metallics, загальний обсяг інвестицій у два проєкти становитиме близько $18 млрд: $15 млрд — у сталеливарний комплекс та приблизно $3 млрд — у завершення залізорудного проєкту.

Сировинною базою має стати підприємство компанії в місті Нешвок, штат Міннесота. Воно включає видобуток руди та виробництво залізорудних окатків Patriot Pellet, призначених для сучасної металургії.

У повідомленні від 17 вересня компанія інформувала про початок запуску підприємства та інвестиції понад $2,5 млрд. Mesabi Metallics називає його першим новим залізорудним підприємством із виробництвом окатків у США за 50 років.

Розташування майбутнього заводу в Айові забезпечує доступ до Міссісіпі, що дозволить транспортувати сировину з Міннесоти. Про цю логістичну перевагу й очікуваний початок виробництва у 2030 році йдеться в повідомленні сенаторки Джоні Ернст.

На заводі планують поєднати пряме відновлення заліза з електродуговою виплавкою сталі. Разом із підготовленою залізорудною сировиною використовуватимуть металобрухт. За оцінкою компанії, така технологія допоможе зменшити енергоспоживання та викиди порівняно з традиційним доменним виробництвом.

Робочі місця та очікуваний економічний ефект

Після запуску підприємства в Айові планують створити близько 1750 постійних робочих місць. За оцінкою Білого дому, на етапі будівництва проєкт може забезпечити роботою до 6000 людей.

Mesabi Metallics оцінює сукупний економічний ефект від будівництва та перших десяти років роботи комплексу приблизно у $95 млрд. Цей прогноз охоплює діяльність самого підприємства та пов’язаних із ним постачальників, логістичних компаній і виробників.

Сталь планують постачати для автомобілебудування, оборонної промисловості, суднобудування, енергетики та інфраструктурних проєктів. Компанія розраховує, що власна сировинна база допоможе скоротити залежність від імпортного заліза та сталі.

Презентація відбулася напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу США. Білий дім пов’язує нові промислові інвестиції зі своєю політикою підтримки внутрішнього виробництва, зокрема митами на імпорт металів. Водночас оголошені потужності, кількість робочих місць та економічний ефект залишаються плановими показниками майбутнього комплексу.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп знову пов’язав проблеми з постачанням дизельного пального з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах.