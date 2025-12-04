Як Геґсет поставив під ризик операції США — звіт інспектора

У звіті генерального інспектора Пентагону щодо скандалу, який отримав назву «Signal-гейт», наголошується, що Піт Геґсет не повинен був застосовувати Signal для передавання деталей про військові операції. А високопосадовці Міністерства оборони потребують додаткової підготовки щодо протоколів поводження з інформацією. Питання контролю і безпеки обміну даними в контексті військової допомоги союзникам США також стало предметом обговорення після оприлюднення звіту. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Згідно з висновками інспекції, глава Пентагону передавав конфіденційні відомості про майбутні військові дії особам, які не мали права доступу до секретної інформації, та не зберіг повідомлення відповідно до вимог федерального законодавства.

Джерела CNN підкреслюють, що це могло суперечити правилам безпекового контролю і створювати ризики для американських військових у момент, коли активна військова допомога міжнародним партнерам США вимагала особливої обережності в комунікаціях.

Також встановлено, що Геґсет розкривав у Signal дані щодо операцій Сполучених Штатів у Ємені, поширюючи їх серед людей, які не мали відповідних допусків. У документі наголошується, що плани, якими поділився міністр оборони, походили з матеріалів Центрального командування США та були позначені як секретні на момент їхнього обговорення.

Два співрозмовники CNN зазначили, що реальні наслідки дій Геґсета залишаються не до кінця зрозумілими. Генеральний інспектор дійшов висновку, що міністр оборони має повноваження самостійно декласифікувати дані. А це суттєво ускладнює оцінку того, чи були його дії прямим порушенням встановлених правил.

ℹ️ У березні 2025 року редактор The Atlantic Джеффрі Ґолдберґ повідомив, що його випадково додали до групового чату Signal, у якому перебували високопосадовці США. У цьому чаті, за словами журналіста, глава Пентагону обговорював «детальні плани атак проти бойовиків-хуситів, включно з точними термінами та озброєнням» — що, на думку критиків адміністрації Трампа, могло порушувати стандарти роботи з секретною інформацією та створювати ризики для національної безпеки.

На момент першої появи звинувачень Геґсет заперечував, що будь-які секретні дані могли потрапити в Signal або стати доступними стороннім особам. Проте підсумковий звіт інспектора поставив під сумнів ці заяви. Активізувалась дискусія про те, як у Вашингтоні має оброблятися чутлива інформація.

