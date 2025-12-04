Четвер, 4 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Як Геґсет поставив під ризик операції США — звіт інспектора

Денис Молотов
Як Геґсет поставив під ризик операції США — звіт інспектора

У звіті генерального інспектора Пентагону щодо скандалу, який отримав назву «Signal-гейт», наголошується, що Піт Геґсет не повинен був застосовувати Signal для передавання деталей про військові операції. А високопосадовці Міністерства оборони потребують додаткової підготовки щодо протоколів поводження з інформацією. Питання контролю і безпеки обміну даними в контексті військової допомоги союзникам США також стало предметом обговорення після оприлюднення звіту. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Згідно з висновками інспекції, глава Пентагону передавав конфіденційні відомості про майбутні військові дії особам, які не мали права доступу до секретної інформації, та не зберіг повідомлення відповідно до вимог федерального законодавства.

Джерела CNN підкреслюють, що це могло суперечити правилам безпекового контролю і створювати ризики для американських військових у момент, коли активна військова допомога міжнародним партнерам США вимагала особливої обережності в комунікаціях.

Також встановлено, що Геґсет розкривав у Signal дані щодо операцій Сполучених Штатів у Ємені, поширюючи їх серед людей, які не мали відповідних допусків. У документі наголошується, що плани, якими поділився міністр оборони, походили з матеріалів Центрального командування США та були позначені як секретні на момент їхнього обговорення.

Два співрозмовники CNN зазначили, що реальні наслідки дій Геґсета залишаються не до кінця зрозумілими. Генеральний інспектор дійшов висновку, що міністр оборони має повноваження самостійно декласифікувати дані. А це суттєво ускладнює оцінку того, чи були його дії прямим порушенням встановлених правил.

ℹ️ У березні 2025 року редактор The Atlantic Джеффрі Ґолдберґ повідомив, що його випадково додали до групового чату Signal, у якому перебували високопосадовці США. У цьому чаті, за словами журналіста, глава Пентагону обговорював «детальні плани атак проти бойовиків-хуситів, включно з точними термінами та озброєнням» — що, на думку критиків адміністрації Трампа, могло порушувати стандарти роботи з секретною інформацією та створювати ризики для національної безпеки.

На момент першої появи звинувачень Геґсет заперечував, що будь-які секретні дані могли потрапити в Signal або стати доступними стороннім особам. Проте підсумковий звіт інспектора поставив під сумнів ці заяви. Активізувалась дискусія про те, як у Вашингтоні має оброблятися чутлива інформація.

👉 Також нагадаємо, що армія США розгорнула на Близькому Сході свій перший оперативний підрозділ. Він оснащений недорогими дронами-камікадзе LUCAS. Ці ударні БпЛА створені як реконструкція іранського «Shahed-136».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Маніпуляція під виглядом “оборони”: що стоїть за заявами путіна про “зону безпеки” на кордоні

ПОДІЇ

Ситуація у Покровську: окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях – 7-й корпус ДШВ

ПОДІЇ

США: зростання ВВП України за 10 років здатне перегнати російське

ПОЛІТИКА

Фейк: Україна «запроваджує податок на колодязі» – селян «змусять встановити лічильники» на воду

СТОПФЕЙК

Казахстан шукає нові маршрути експорту нафти через атаку в Новоросійську

ПОДІЇ

На росії вибухнула ракета при старті з ядерного полігону

ПОДІЇ

Орбан на росії пропонує Угорщину путіну для переговорів

ВАЖЛИВО

За добу сталось 201 боєзіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Про нові правила перетину кордону ЄС пояснили в ДПСУ

КОРДОН

Балістичний удар по Кривому Рогу: є постраждалі та руйнування

ВАЖЛИВО

У Німеччині сталася масштабна крадіжка боєприпасів Бундесверу

ПОДІЇ

Луганщина посилює заходи у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ

ЛУГАНЩИНА

Донька загиблого нацгвардійця отримає одноразову допомогу: деталі рішення суду

ПОДІЇ

Сара Полсон отримала зірку на Голлівудській алеї слави

СУСПІЛЬСТВО

У Литві перенаправлять авіарейси з Вільнюса через кулі та дрони

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ